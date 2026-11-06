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スペインの次期首相の有力候補が、2030年ワールドカップの決勝開催地にモロッコが選ばれた場合、スペインを共同開催から撤退させると警告した。アルベルト・ヌニェス・フェイホー氏は決勝をスペインで開催すべきだと主張し、開催地をめぐる議論に大きな政治的要素を持ち込んだ。

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ワールドカップ共催に暗雲

スペインの2030年ワールドカップ共催国としての立場が危うくなる可能性がある。保守系の国民党を率いるフェイホー氏は、首相に選出されれば大会への国家としての支援を撤回すると表明した。

フェイホー氏が大会計画を支持するのは、モロッコではなくスペインが決勝の開催地に選ばれた場合に限られる。大会の主要部分はスペイン、モロッコ、ポルトガルが共催し、最初の3試合は南米で行われる予定だ。しかし、決勝の会場はまだ決まっておらず、どの国が開催にふさわしいかを巡って激しい議論が起きている。

フェイホー氏、決勝開催を要求

カサブランカに建設が計画されている収容人数11万5000人のハサン2世スタジアムは、決勝会場の有力候補だ。マドリードのベルナベウとバルセロナのカンプ・ノウも、この大一番の開催を目指している。

フェイホー氏は、スペインには決勝を開催するより強い根拠があると考えている。スペインとポルトガルが当初の共催国であり、モロッコは後から招かれて招致計画に加わったと指摘した。

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「決勝は、公正かつ適切で、開催地として疑問の余地がない場所、スペインで行われるべきだ」とフェイホー氏は『ラ・セクスタ』の番組『エル・チリンギート』で語った。モロッコが決勝の開催権を得た場合、スペインを共催から撤退させるかと直接問われると、「はい」と答えた。

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政治的緊張が噴出

フェイホー氏はさらに、スペインの近年のサッカーでの成功を挙げ、自身の立場を正当化した。同国は現在、男子と女子の両方で世界王者の座にあり、開催地として他にはない適性を備えていると主張した。

「スペインが決勝を開催しないのであれば、大会の運営に参加すべきではない」と付け加えた。このサッカーを巡る議論は、スペインとモロッコの政治的緊張が高まる中で起きている。

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7月には、モロッコからスペインの自治都市セウタに渡る移民が急増した。この人道危機はスペイン国内で大きな政治問題となり、野党は現政権の国境政策を批判している。

スペインで選挙迫る

2030年ワールドカップでは、スペインの11スタジアム、モロッコの6スタジアム、ポルトガルの3スタジアムで試合が行われる予定だ。しかし、フェイホー氏の警告を受け、大会の開催地の構成全体が大きく変わる可能性がある。

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今年後半には、政治情勢がより明確になる。スペインでは次期首相を決める総選挙が11月29日に行われる。現職のペドロ・サンチェス氏と対抗馬のフェイホー氏が有力候補だ。選挙結果は2030年ワールドカップの行方に大きな影響を及ぼす可能性がある。