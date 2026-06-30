オランダ代表は2026年W杯ベスト16で敗退し、衝撃と怒りに包まれた。1―1で延長終了後、PK戦（3―2）でモロッコに敗れた。オランダメディアはこれを「新たな失敗」と評し、 「サッカー界の惨事」であり、抜本的な見直しが必要だと報じている。

オランダ紙『デ・テレグラフ』と『アルジェミン・ダグブラッド』は、早期敗退だけでなく大会通じたチームの戦い方も批判し、クーマン監督とファン・ダイク主将に最大の責任があると報じた。

試合はオランダにとって理想的な展開だった。後半にコディ・ジャクボが先制し、組織的な守備とGKバート・フェルボルヘンの好セーブでモロッコの決定機を阻んだ。

試合は終盤までリードを保ったが、ロスタイムにイッサ・ディウプのヘディングで同点にされた。 試合は延長戦へ。

延長では、 延長ではモロッコが優位に立ち、オランダは体力的にも精神的にも衰えた。PK戦ではクライフ、ティンバー、サムバーヴィルが失敗し、「アトラスの黒豹」が勝利した。

オランダメディアは、この敗北が大会を通じてチームを悩ませた戦術の欠如、スタイルの押し通し不足、そして決定場面での精神崩壊を象徴すると指摘した。

ヴァレンティン・ドリーセン記者は『デ・テレグラフ』紙でロナルド・クーマン監督の即時辞任を要求し、同監督には代表を率いる能力がないと断じた。

ドリーセン氏は「クーマンは即刻辞任すべきだ」と主張。5バックへの変更は安定をもたらさず、むしろ自信を付けたモロッコに恐怖心を示しただけだと批判した。

さらに同記者は、クーマンとファン・ダイクが「代表チームを狼の群れに放り込んだ」と語り、2人の責任を強調した。

一方、クーマン監督は契約がW杯で満了するものの続投について明言せず、去就を巡る議論が再燃している。

試合後の会見では「考えたが、今は明かさない」と語った。

さらに、チームは決定力不足を痛感したと語り、「PK戦の難しさは誰もが知っている。5本中3本を外し、不十分だった」と述べた。

さらに、試合の転機については、モロッコの2本目のPKを挙げた。GKバート・フェルボルゲンが一度は止めたものの、ボールが体に当たりゴールに入ったこのシュートが、試合の流れを変えたという。

「あのボールが試合の流れを変えたかもしれない。こうやって流れが不利になると、終わりだ」と語った。

キャプテンのファン・ダイクも批判された。同点弾の場面でディウプにヘディングで競り負け、流れを変えたと報じられた。

さらに、チーム最年長のキャプテンでありながらPKキッカーに選ばれなかった点も批判された。

『アルジェミン・ダグブラッド』紙は、ファン・ダイクが決定的瞬間「驚いた様子」を見せたとし、これは「重要な局面を乗り切れないチームの不備」だと指摘した。

こうした批判が相次ぐ中、注目はオランダサッカー協会（KNVB）に移っている。今回の敗退はW杯での旅の終わりだけでなく、 代表サイクル全体の終焉と、再建の始まりを示すとの見方が強まっている。