オランダ代表は2026年W杯ベスト16で敗退し、衝撃と怒りに包まれた。1-1で延長終了後、PK戦（3-2）でモロッコに敗れた。オランダメディアはこれを「新たな失敗」と評し、 「サッカー界の惨事」であり、抜本的な見直しが必要だと論じた。

オランダ紙『デ・テレグラフ』と『アルジェミン・ダグブラッド』は、早期敗退だけでなく大会通じたチームの戦い方も批判し、ロナルド・クーマン監督と主将ヴィルジル・ファン・ダイクに最大の責任があると報じた。

試合はオランダにとって好スタート。後半、コーディー・ジャクポが先制点を奪った。堅い守備とGKバート・フェルボルヘンの好セーブが光った。

試合は終了間際までオランダがリードしたが、ロスタイムにイッサ・ディウプがファン・ダイクとのヘディングを制し同点弾。延長戦へ突入した。

延長では 延長ではモロッコが優位に立ち、オランダは体力的にも精神的にも後退。PK戦ではクライフ、ティンバー、サマーヴィルが失敗し、「アトラスの黒豹」が勝利した。

オランダメディアは、この敗北が大会を通じてチームを悩ませた戦術の欠如、スタイルの押し通し不足、そして決定的な場面での精神崩壊を象徴すると指摘した。

ヴァレンティン・ドリーセン記者は『デ・テレグラフ』紙でロナルド・クーマン監督の即時辞任を要求し、代表チームを率いる能力がないと断じた。

ドリーセン氏は「クーマンは即刻辞任すべきだ」と主張。5バックへの変更は安定をもたらさず、むしろ自信を付けたモロッコに過度な警戒を示しただけだと批判した。

さらに同記者は、クーマンとファン・ダイクが「代表チームを狼の群れに放り込んだ」と語り、2人の責任を強調した。

一方、クーマン監督は契約がW杯で満了するものの続投について明言せず、去就を巡る議論を呼んでいる。

試合後の会見では「考えたが、今は明かさない」と語った。

また、チームは決定力不足を痛感したと語り、「PK戦の難しさは誰もが知っている。5本中3本を外し、不十分だった」と述べた。

さらに、試合の転機については、モロッコの2本目のPKを挙げた。GKバート・フェルボルゲンが一度は止めたものの、ボールが体に当たりゴールに入ったこのシュートが、試合の流れを変えたという。

「あのボールが試合の流れを変えたのかもしれない。こうなると、もう終わりだ」と語った。

キャプテンのファン・ダイクも批判された。同点弾の場面でディウプにヘディングで競り負け、流れを変えたと報じられた。

さらに、チーム最年長のキャプテンでありながらPKキッカーに選ばれなかった点も批判された。

『アルジェミン・ダグブラッド』紙は、ファン・ダイクが決定的瞬間「驚いた様子」を見せたとし、これは「重要な局面を乗り切れないチームの不備」だと指摘した。

こうした批判が相次ぐ中、注目はオランダサッカー協会（KNVB）に移っている。今回の敗退はW杯での旅の終わりだけでなく、 代表サイクル全体の終焉であり、再建の始まりだとする見方が強まっている。