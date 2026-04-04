モロッコとセネガルの危機を経て…アフリカは永遠に変わっていく

アフリカ大陸のサッカーは、もはやかつての様相を呈していない……。スペイン紙『アス』は、アフリカサッカー界を揺るがした前例のない危機に関する記事をこのように切り出した。 先日のアフリカネイションズカップ決勝戦の終了間際に起きた出来事は、主審の笛と共に終わったわけではなく、セネガルとモロッコの間で激化する法的な争いへと発展し、法廷にまで持ち込まれ、現在も未解決のままである。

同紙は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガルの上訴を受理したことで、この問題は新たな複雑さを帯びた段階に入ったと指摘し、両当事者は優勝国を決定する最終判決を待っている。

今後の判決が法的な決着をつける可能性はあるものの、意見の対立が激しいため、一般市民やメディアにおける影響は今後も続く見込みだ。

この対立の深刻さを如実に示す証言として、モロッコとエクアドルの親善試合の合間に取材に応じたあるモロッコ人ジャーナリストは、今回の事態について「時期を大幅に逸している」と述べ、次のように付け加えた。 「事態がここまでエスカレートするはずはなかった。セネガルが辞退した時点で、モロッコが優勝すべきだった。それが単純な真実だ」

ピッチの枠を超えた対立

この危機はもはや2つの代表チーム間の単なるスポーツ上の対立ではなく、新たな当事者を緊張の渦に巻き込む恐れのある、より広範な局面を呈し始めている。同紙は、サン＝ドニで行われた親善試合中にセネガル代表の祝賀を許可したことを受け、モロッコサッカー連盟がすでにフランスサッカー連盟に対する抗議を検討していることを明らかにした。

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この事態の激化は、問題がどれほど複雑に絡み合っているかを反映している。もはや物議を醸した決勝戦に限定されるものではなく、国際サッカー界全体、さらにはワールドカップをはじめとする主要大会の運営に関わる一部の関係者にまで波及している。

同報道によると、アフリカのサッカー界内では緊張が顕在化しており、多くの選手が、大陸のサッカーの未来に直接関わるこのデリケートな問題に巻き込まれることを避けるため、沈黙を守ることを選んだ。

同紙は記事の締めくくりで、まだ決着はついておらず、最終的な決定は単なる優勝チームの決定にとどまらず、欧州や南米のサッカーに肩を並べようとするアフリカサッカーの歩みにおいて、決定的な転換点となる影響を及ぼすだろうと強調した。 しかし、その発展に暗い影を落とす紛争に依然として直面している。