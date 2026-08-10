現在モロッコで開催され、8月16日まで行われる女子アフリカネイションズカップは、全13大会中10度の優勝を誇るナイジェリアが敗退したことで、前例のない歴史的な転換点を迎えている。これにより、来る日曜日にモロッコの首都で予定されている決勝戦では、新たな女王が誕生することが確定した。

ナイジェリアは日曜日の夜、カサブランカのエル・アラビ・ズアウリ・スタジアムで行われた準々決勝でカメルーンに0対1で敗れた。「スーパー・ファルコンズ」が前回の2024年大会で優勝していただけに、これはアフリカ大陸にとって大きな衝撃となった。

ナイジェリアはワールドカップ欠場の危機

ナイジェリアにとって、この衝撃はさらに重くのしかかるかもしれない。来夏（6月24日から7月25日）にブラジルで開催される2027年ワールドカップ出場を懸けた大陸予選に臨むことになるからだ。

もしナイジェリア代表がこの予選を勝ち抜けなければ、1991年に大会が始まって以来、初めてワールドカップを欠場することになり、大陸屈指の女子サッカー強豪国の一つにとって手痛い打撃となる。

モロッコは呪いを解こうと躍起

ナイジェリアの敗退は、モロッコにとって初の大陸タイトルという夢を実現する絶好の機会をもたらすかもしれない。モロッコとセネガルによる白熱した男子アフリカネイションズカップの決勝戦からわずか数か月後、女子代表はこれまでにないほど明白なタイトル獲得のチャンスを手にしている。過去には決勝戦で2大会連続の敗北を喫し、そのいずれもがホームでの試合だった（2022年に南アフリカに1対2、2024年にナイジェリアに2対3）。

スペイン人指揮官で、かつて世界女王に輝いたスペイン代表を率いたホルヘ・ビルダ監督が指揮するモロッコチームは、大会開幕以来、目覚ましいパフォーマンスを見せている。とりわけ準々決勝での南アフリカ戦（2対1）での勝利や、グループステージでのアルジェリア戦（1対0）での勝利が際立っている。

アルジェリアが歴史を刻む

2026年大会は、史上初めて準決勝に進出したアルジェリア代表にとって歴史的なものであり、同時に2027年ワールドカップへの直接出場切符も確保した。

アフリカネイションズカップの準決勝に進出したアフリカの代表チームには、4枚の直接出場切符が与えられる。これはアルジェリアに当てはまるものであり、同代表はセネガルとの初戦（2対0）以来、強い闘志を見せ、とりわけコートジボワール戦（2対1）では、相手が10人となったドラマチックな試合を制した。

最大の番狂わせ

FIFAランキング世界135位のマラウイ代表は、大陸大会への初出場でその歴史における最も輝かしい一章を刻んだ。

グループ3を首位で通過した後、「スコーチャーズ」はガーナとの熱戦（2対1）を制し、初出場で準決勝に進出したエリートチームの仲間入りを果たした。またマラウイ代表は、2027年ワールドカップへの直接出場4枠のうちの一つも確保した。

試合を重ねるごとに、マラウイ代表は次々と番狂わせを起こしてきた。その中心となったのは、タビタ（フランスのオリンピック・リヨン所属）とテモワ・チャウィンガの姉妹で、二人はチームの全9得点のうち6得点を挙げた。とりわけ初戦でナイジェリアを破った歴史的な勝利（3対2）でその力を発揮した。

歴史的な準決勝

来る水曜日に予定されている準決勝（アルジェリア対マラウイが午後7時、モロッコ対カメルーンが午後10時）を前に、2026年大会がアフリカ女子サッカーの新たな女王の戴冠を見届けることは確実だ。