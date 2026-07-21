モロッコとアルジェリアがランクイン ― FIFAがワールドカップにおける最も美しいゴール12選を発表

国際サッカー連盟（FIFA）は、アメリカ、メキシコ、カナダが共催し、先週日曜日にスペイン代表の史上2度目の優勝で幕を閉じた2026年ワールドカップ本大会における最優秀ゴール賞の最終候補ゴールリストを発表した。

FIFAは、大会を通じて記録された308ゴールの中からわずか12ゴールを選出したことを明らかにした。同大会は、1930年の第1回大会以来、ワールドカップ史上最も多くのゴールが記録された大会として歴史に名を刻んでおり、FIFAは世界中のファンに対し、この慎重に選ばれたリストの中から最も美しいゴールを選ぶ投票への参加を呼びかけた。

FIFAは、大会最優秀ゴールを選ぶファン投票を今月27日まで受け付けると説明した。これは大会終了からちょうど1週間後にあたり、できるだけ多くのファンが投票し、この栄誉ある賞にふさわしいゴールを選ぶ機会を提供するためだという。

期待を裏切る驚きとして、最終リストには大会に出場したアラブの8チーム、すなわちモロッコ、アルジェリア、カタール、サウジアラビア、エジプト、チュニジア、イラク、ヨルダンの選手が記録したゴールが一つも含まれなかった。これらの一部のチームが見せた良好なパフォーマンスや、選手たちがワールドカップ出場中に決めた美しいゴールがあったにもかかわらずである。

その一方で、皮肉なことに、リストには候補となった12ゴールのうち3ゴールがアラブ代表チームのゴールネットに突き刺さったものが含まれた。つまり、賞の候補ゴールの4分の1がアラブ勢を犠牲にして生まれたものだということになる。

準優勝したアルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは、グループステージ第10組の第1節でアルジェリア代表のゴールに突き刺した見事なゴールで候補リストの筆頭に立った。これはアラブ代表チームを犠牲にして生まれた3つのゴールのうちの一つである。

また、ワールドカップ史上最多得点者であり、2026年大会では10ゴールで得点王に輝いたフランスの至宝キリアン・エムバペの名前も、グループステージ第9組の第1節でセネガル代表のゴールに決めた華麗なゴールによりリストに登場した。

候補にはさらに、ニュージャージー州の「メットライフ」スタジアムで行われたアルゼンチンとの決勝戦で唯一のゴールデンゴールを決め、2010年南アフリカ大会に続く史上2度目の世界王座を自国代表にもたらしたスペインのフォワード、フェラン・トーレスも名を連ねた。

決勝でのトーレスのゴールと並び、リストにはアトレティコ・マドリードの至宝であるアルゼンチンのフォワード、フリアン・アルバレスのゴールも入った。これはアルゼンチンが勝利して準決勝進出を決めた準々決勝で、スイス代表のゴールに決めたものだ。

イングランドからは、レアル・マドリードの選手ジュード・ベリンガムが、イングランドが勝利して銅メダルを獲得した3位決定戦でフランス代表のゴールに決めた見事なゴールで登場した。

リストにはさらに、マンチェスター・シティの冷酷なフォワード、ノルウェーの至宝アーリング・ハーランドも名を連ねた。ブラジル代表の大会敗退という大波乱が起きたラウンド16でのブラジル代表のゴールに決めた並外れたゴールによるものだ。

その他の候補では、ボスニアの選手ケリム・アライベゴビッチが、グループステージ第2組の第3節でカタール代表のゴールに決めた見事なゴールで名前が挙がった。これはリストの中でアラブ代表のゴールに記録された3ゴールのうちの2つ目となる。

また、リストにはカーボベルデ代表の選手シドニー・カブラルのゴールも含まれた。これはタイトルホルダーであるアルゼンチン代表のゴールに、ラウンド32の対戦で決めたものだ。アルゼンチンがこの難関を突破して次のラウンドへ進出する前に、大会で起きた波乱の一つであった。

ハイチからは、フォワードのウィルソン・イシドールが、グループステージ第3組の第3節でモロッコ代表のゴールに決めたゴールをFIFAが候補に選出した。これは最終リストの中でアラブ勢のゴールに記録された3つ目のゴールとなる。

候補にはさらに、ニュージーランドのフォワード、イライジャ・ジャストが、グループステージの試合でイラン代表のゴールに決めた特別なゴールも登場し、同じくグループステージでスウェーデン代表のゴールに決めた日本の選手、前田大然のゴールも並んだ。

リストの最後を飾ったのは、ウズベキスタンのフォワード、エルドル・ショムロドフが、グループステージの試合でコンゴ民主共和国代表のゴールに決めたゴールで、これにより栄誉ある賞の候補となる12ゴールがそろった。