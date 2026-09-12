モロッコサッカー連盟が、ラバトのプリンス・ムーレイ・アブダラ・スタジアムでモロッコ代表対アルゼンチン代表の親善試合を組もうと進めていた取り組みは、これまでの交渉で両者の協議が進展していたにもかかわらず、提案された試合日程について最終的な合意に至らず頓挫した。

アルゼンチン人ジャーナリストのベロニカ・ブルナティ氏が明らかにしたところによれば、交渉は進んだ段階に達していたものの、アルゼンチンサッカー協会は最終的にこの試合を行わないことを決め、今後の親善試合をアルゼンチン国内で開催することを選んだという。

ブルナティ氏は、この決定は、地元のファンに代表チームを観戦し自国のスタジアムで選手たちを称える機会を与えたいというアルゼンチン協会の意向によるものだと説明し、今回の見送りは金銭的なオファーの額とは無関係であり、モロッコ代表に関するいかなる技術的な考慮とも結びついていないと指摘した。

同筋によれば、アルゼンチン側の決定は国際日程の再編に関する独自の戦略と関連しており、そのため現時点では10月の代表期間中にラバトで試合を行うことは不可能となっている。

モロッコ連盟は、モロッコ代表の今後の公式大会に向けた準備計画の一環として、一線級の代表チームを相手にした強度の高い親善試合を組むという方針を堅持しつつ、予定されていた対戦の代替を見つけるための動きを続けている。

連盟は現在、モロッコ代表にとって強度の高いテストを確保することを目的に、複数の代替案を検討している。それは代表の野心にふさわしく、公式大会への復帰を前に選手たちにハイレベルな相手との対戦機会を与えるものだ。