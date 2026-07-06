モロッコで暴徒化したファンに対し、機動隊隊長は「取り締まれば戦争になる」と語った。

機動隊総司令官サンダー・ファン・デル・フルレ氏は『デ・テレグラーフ』紙の取材に、カナダ対モロッコ戦（0-3）後に大都市で起きた騒動について語った。モロッコ人ファンは無謀運転や花火投げつけ、警察への挑発を行った。

ファン・デル・フル司令官は、花火の乱用や危険運転などの軽微な違反については「状況が制御不能になるのを防ぐため、介入を見送ることもある」と説明した。

「アムステルダム・ウェストで一度介入すると、窓ガラスが割れたり車が放火されたりする騒動が夜通し続く恐れがある」と強調した。

土曜には警察官が野次られ、その間もファットバイクやスクーターが高速で通り過ぎたとの報告もある。 「異常ではあるが、これが現実だ。取り締まりを始めれば戦争状態になる。今日、目立つパトカーを運転していたところ、チャイルドシート付き自転車に乗った男が突然、私の車に唾を吐きかけた。もちろん、その男は取り押さえた」

木曜日のワールドカップ準々決勝でモロッコはフランスと対戦する。ファン・デル・ヒュール氏は、大都市での警察対応について「基本は同じだが、最終判断は三者協議次第だ」と説明する。

特にデン・ハーグでは土曜夜に騒ぎが相次ぎ、警察は侮辱や暴行、命令拒否などの容疑で計29人を逮捕した。