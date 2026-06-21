モロッコかブラジルか？…クーマン監督がオランダの次戦相手についてコメント

オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、グループリーグ第2戦でスウェーデンに5-1で大勝した後の土曜の夕方、2026年ワールドカップラウンド32の対戦相手候補（ブラジルかモロッコ）について問われた。

試合後の会見でクーマン監督は「どちらでも同じだ。両チームとも強く、初戦は引き分けた」と語った。

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さらに「前半はモロッコ、後半はブラジルが良かった。どちらが上とは考えない。自分たちのサッカーに集中し、次のチュニジア戦に勝ってグループ首位を確保し、その後対戦相手を見極める」と語った。

また、スウェーデン戦で2得点を挙げたFWブライアン・プロビーについては「最初の得点はすべてが思い通りだった。プロビーはこの種のボールに秀でている」と称賛した。

バルセロナ元監督は続けた。「素晴らしいパスからスピードを生かし、プロビーがゴール前に飛び込んだ。完璧なゴールだ」。

さらに、初戦で日本と2-2で引き分けた後、この勝利がチームに精神的な安らぎをもたらしたと語った。 「この勝利は大きかった。大会の序盤で良いスタートを切れば精神的な余裕が生まれる。勝たなければ最終戦にすべてがかかってしまう。それは望ましくない」。