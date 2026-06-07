「モロッコが2回戦でオランダ代表を破り、ワールドカップ優勝を果たす」

ゾーラン・マムダニ氏はオランダ代表に期待していない。ニューヨーク市長はオランダが2回戦で敗退と予想し、意外な優勝候補を挙げている。

「日本がグループを勝ち抜く」とガーディアン紙の取材に答えた。さらに「富安健洋はまだ出場していない。それでも彼らは強い」と最近アヤックスを退団したDFに言及した。

オランダは2位で突破、スウェーデンは3位、チュニジアは4位で敗退と予測する。

さらに彼はグループ2位のブラジルを上回りモロッコが首位になると予想。その場合、オランダは決勝トーナメント1回戦でモロッコと当たる。勝者を問われると「モロッコだ。素晴らしい試合になる」と即答した。

モロッコが勝てば、次はセネガルとの再戦の可能性もある。アフリカネイションズカップ決勝を思わせる刺激的な試合になるだろう。セネガルは0-1で勝ったものの、選手たちがピッチを去ったためタイトルを返上。結果的にモロッコが優勝チームと認定された。

準々決勝のメキシコ、準決勝のコロンビアも下すと見る。市長は「決勝はモロッコ対フランス」と結んだ。

「素晴らしい決勝になる。心で選ぶならモロッコだ」と語る。ウガンダ出身の同氏は、米・加・メキシコ開催のW杯でアフリカ勢の躍進にも期待している。