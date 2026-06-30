モロッコが警告。ブノとディウブを絶賛も、ディアスとブアディは期待外れ。

モロッコ代表は2026年W杯で歴史を更新し続けた。オランダ代表との接戦をPK戦3－2で制し、ベスト16進出を決めた。 。

追う展開でも集中力を保ち、PK戦で冷静に勝利。ベスト16ではカナダと対戦する。

試合は序盤から互角の展開。前半はオランダがボールを支配したが、モロッコの堅い守備に阻まれた。 後半はモロッコが攻勢を強め、ハキミのクロスバー直撃シュートなど好機を創出。しかし73分、ジャクボに先制点を許した。

それでもモロッコは攻め続け、アディショナルタイム1分、イッサ・ディウプのヘディングで同点。延長を経てPK戦へ進んだ。PK戦ではモロッコが3－2で勝利し、16強進出を決めた。

個人評価では、サイト「フット・メルカート」がディフェンダーのイッサ・ディウプに、モロッコ代表最高となる10点満点中8点を付けた。 守備での堅実さと劇的な同点弾が評価された。

GKヤシン・ブノは好セーブとPK戦での活躍で7点。 アズディン・オナヒも同評価。3人は攻守でバランスよくプレーし、チームの団結を支えた。

イスマイル・サイバリは6.5点。ライン間で動き続け、相手の守備を脅かした。アシュラフ・ハキミは攻撃で活発だったが、背後にスペースを残し、PKも失敗。6点だった。

シャディ・リヤドとビラル・アル・クヌースは6点。アイユーブ・ブアディはビルドアップで良い動きを見せたが、躊躇する場面がありリズムを鈍らせ5.5点。

一方、イブラヒム・ディアスは先発選手で最低の5点。スペースを作ろうと試みたが、オランダの組織的な守備を破るには技術だけでは不十分だった。

同サイトは、今回のベスト8進出が近年のモロッコサッカーの飛躍を示すものだと強調。同代表はもはや大会の「ダークホース」ではなく、世界強豪と互角に戦えるチームに成長したと結論づけた。