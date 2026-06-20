「モロッコが来い……我々は待っている」……アブ・トリカとホリエットが生放送で激突

カタールの「beIN SPORTS」のスタジオでは、エジプトのレジェンド、モハメド・アブ・トリカと 2026年W杯でオランダがスウェーデンに5-1で大勝した直後、両者はオランダ代表の強豪国への対応力を巡り対立。ホリットは自信を示し、アブトリカは現実的な警鐘を鳴らした。

アブ・トリカは、今のオランダ代表のパフォーマンスでは強豪に勝てないとし、守備の弱さが今後響くと警告した。

アブ・トリカは「今のオランダ代表のパフォーマンスでは、次のラウンドでブラジルやモロッコと当たれば負ける。守備に大きな問題がある」と断じた。

さらに「エジプトの魔術師」は「確かに彼らはチュニジア（未対戦）やアルジェリア（親善試合で1-0で勝利）と対戦したが、モロッコはオランダがこれまで対戦してきたアラブ諸国とは異なる」と語り、モロッコのレベルが最近の親善試合の相手より高いと強調した。

だがホリットは「我々は誰にも屈しない」と反論。

アブ・トリカは「それならモロッコと戦ってほしい」と挑発し、ホリットは「来い、待っている」と応じた。

しかしホウリットはひるまず、むしろ「モロッコが来い。待っている」と挑発した。この発言はSNSで大きな話題となった。