「モロッコが来い……我々は彼らを待っている」……アブ・トリカとホリエットによる生放送での白熱した対決

カタールの「beIN SPORTS」のスタジオでは、エジプトのレジェンド、モハメド・アブ・トリカと 2026年W杯でオランダがスウェーデンに5-1で大勝した直後、両者はオランダ代表の強豪国への対抗力を巡り激論を交わした。オランダ側は自信を示した一方、エジプト側は現実的な警鐘を鳴らした。

アブ・トリカは、今のオランダ代表のパフォーマンスでは強豪に太刀打ちできず、守備の弱さが今後大きな代償をもたらす可能性があると警告した。

アブ・トリカは「今のオランダ代表のパフォーマンスでは、次のラウンドでブラジルやモロッコに負ける。守備に大きな問題がある」と断じた。

また、「エジプトの魔術師」は「オランダはチュニジア（未対戦）やアルジェリア（親善試合で1-0勝利）と戦ったが、モロッコは異なる」と指摘。アトラスの戦士たちのレベルが、これまでの親善試合の相手より高いことを示唆した。

だがホリットは「我々は誰をも恐れない」と自信を示し、挑戦状を突きつけた。

アブ・トリカは「それならモロッコと戦ってほしい」と挑発し、ホリットは「来い、待っている」と応じた。

しかしホウリットはひるまず、むしろ「モロッコが来い。待っている」と挑発した。この発言はSNSで大きな反響を呼んだ。