モロッコがハイチに勝利。イスマエル・サイバリのW杯3得点目も貢献。オランダ代表との対戦が濃厚。

モロッコはハイチとの接戦を4－2で制し、グループCを2位で突破した。イスマエル・サイバリの大会3ゴール目が決まった。 オランダがグループ1位なら、6月30日3時（オランダ時間）のノックアウトステージで両者は対戦する。

モハメド・ウアビ監督はメンバーを入れ替え、アナス・サラ・エディンやソフィアン・アムラバットが先発した。サイバリは10番としてアユブ・エル・カアビの背後に位置した。

10分、サラ・エディンの守備ミスからハイチが先制。高いボールの判断を誤り、デュヴェルヌにマークが甘くなった。デュヴェルヌのクロスをジョセフがブヌー経由で押し込み0-1。

モロッコは同点を狙い、アシュラフ・ハキミとエル・カアビが好機を迎えたが、GKジョニー・プラシドの好守に阻まれた。しかし直後、ビラル・エル・カンヌスのシュートをプラシドが弾き、ハキミが押し込んで1－1とした。

前半終了間際、デュヴェルヌのパスを受けたイシドールが18mから右足で決め、再びリードを奪った：1-2。

前半アディショナルタイム、ハキミがサイドを突破しサイバリへバックパス。サイバリが16ヤードから右下隅に流し込み2－2とした。PSV所属で来季バイエルン移籍のサイバリは大会3得点目。

後半は集中力が欠け、パスミスが目立ち、プラシドの守るゴールに迫れなかった。それでもエル・カンヌスのカーブをプラシドが好守で阻んだ。

後半も低調だったが、終盤にモロッコが逆転。ハキミのCKをリアドが頭で落とし、ラヒミがヒールで3-2。

アディショナルタイムにはラヒミが粘ってキープし、ゲシメ・ヤシンが押し込み4-2。モロッコが完勝した。