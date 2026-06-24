モロッコがカメルーンの歴史的記録に並び、ハキミが独自の偉業を達成。

2026年ワールドカップ・グループ3最終戦。木曜早朝のモロッコ対ハイチ戦で、モロッコ代表と一部のスター選手が国史上複数の記録を達成した。

モロッコ代表は、この試合でワールドカップ通算26試合目に到達し、アフリカ最多出場記録を持っていたカメルーンと並んだ（Stats Foot）。

直近の大会での活躍が、世界での「アトラスの黒豹」の地位を高めている。

個人ではアシュラフ・ハキミがW杯とアフリカネイションズカップ通算31試合出場を達成し、代表最多記録を更新した。

これにより、モロッコ代表キャプテンは、両大会通算30試合で記録を分け合っていたユスフ・アル・ナシリを超えた。

代表戦通算99試合に達し、100試合の節目は目前だ。

通算1位はヌール・アル＝ディーン・アル＝ネイバットの115試合、2位がハキミ（99試合）、3位アフメド・ファラス（94試合）、4位ヤシン・ブノ（93試合）、5位ユースフ・アル＝ナシリ（92試合）だ。

また、この試合でスフィアン・アムラバトも3回目のワールドカップ出場を果たし、ハキミに次ぐ2人目のモロッコ人選手となった。

ブラジル戦とスコットランド戦を欠場したアムラバトは、ハイチ戦で今大会初出場を果たした。

2人は2018、2022、2026年大会に出場し、通算3度目のW杯となった。