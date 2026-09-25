モロッコ代表はアフリカ・ネイションズカップ予選の初戦を、ガボンに2対0で退けて堂々の勝利で飾った。この試合でモロッコは長い時間にわたって明確な優位を築き、終盤に2点目を奪って勝負を決定づけ、予選を理想的なスタートで切り出した。

モロッコ代表は序盤からボール支配と攻撃的なプレスを生かして試合を支配し、とりわけイジディネ・ウナヒが危険を生み出す主要な存在となった。彼は開始直後に複数の決定機を逃したのち、27分にはシュートの一つがバーを直撃した。

モロッコの圧力は続き、36分にヌサイル・マズラウィがガボンの守備の暗号を解くことに成功した。彼は危険地帯の内側へ個人で仕掛け、マークを外したうえでペナルティエリア外から強烈なシュートを放ち、ボールはアムノミ（GK）のゴールネットに突き刺さって、母国代表にリードをもたらした。

モロッコは前半終了間際にもリードを広げるところだった。アブドゥッサマド・エゼルズリが精度の高いクロスをエルアイナウィに送ったが、彼はこの好機を十分に生かせず、前半はモロッコが1対0でリードして終了した。

後半に入ってもモロッコ代表はガボンゴールを脅かし続け、GKアムノミがナイフ・アケルドの強烈なシュートを止めて好セーブを見せた一方、その仲間たちは2点目を探し続けた。

対するガボン代表は、時間の経過とともにより危険な姿を見せ始め、とりわけモロッコの守備に絶えず脅威を与え続けたボアンガを中心に脅威を作り出した。

ヤシン・ブヌはボアンガの危険な試みを2度（57分、77分）跳ね返して母国代表のリードを守り、そして84分にモロッコが最後の一撃を放った。

2点目はスフィアン・ラヒミによるもので、彼はビラル・エルハンヌスの精度の高いクロスを生かしてボールをネットに収め、モロッコの勝ち点3獲得を確定づけた。