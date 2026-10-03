モロッコ代表は、北アフリカ予選第4節として本日土曜日にイスマイリアのスエズ運河機構スタジアムで行われた一戦でエジプト代表を2-0で破り、U-20アフリカ・ネーションズカップ出場を決めた。

モロッコ代表はアダム・バーラルとサミ・ブフダンが25分と33分にゴールを決め、「アトラスのライオン」を勝利に導いた。これにより勝ち点を7に伸ばして予選首位に立ち、アフリカ大陸最終大会への出場権を確定させた。一方、エジプト代表は勝ち点6のまま足踏みし、2位に後退した。

来週火曜日に予定されているエジプト対アルジェリアの対戦は、アフリカ・ネーションズカップへの2番目の出場権を争う上で決定的な意味を持つことになった。エジプトは引き分けでも出場を確定できるのに対し、勝ち点4のアルジェリアは出場権をつかむために勝利が必要となる。

一方、チュニジアとリビアの両代表は、出場枠2つを争う可能性を失った。チュニジアは勝ち点3に達したのに対し、リビアは勝ち点1にとどまっており、リビアは最終節でモロッコと対戦してその歩みを締めくくる。一方、チュニジア代表は休みとなる。

北アフリカ予選はイスマイリアで2026年9月24日から10月6日にかけて開催され、エジプト、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビアの各代表が参加する。1位と2位の2チームが、ガーナで開催予定のU-20アフリカ・ネーションズカップ最終大会へ出場する。