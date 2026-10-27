レアル・ベティスのウインガーであるモロッコ代表アブデサマド・エザルゾウリが、パリ・サンジェルマンの関心の対象に浮上した。同クラブは、負傷による長期離脱を強いられるジョージア代表フヴィチャ・クヴァラツヘリアの穴を埋めるため、彼の獲得を検討している。この移籍はバルセロナに1100万ユーロ近い収益をもたらす可能性がある。

スペイン紙『スポルト』はジャーナリストのエクラム・コノールの話を引用し、クヴァラツヘリアが右膝の前十字靭帯断裂を負い、このケガによって今季終了までピッチを離れることになったことを受け、エザルゾウリが冬の移籍市場で攻撃陣を補強するためのフランスのクラブにとっての選択肢の一つになっていると報じた。

パリ・サンジェルマンはモロッコ代表のウインガーに関心を寄せているものの、移籍に伴う高額な費用が見込まれる状況の中、同クラブは選択肢を慎重に検討している。一方、バルセロナは選手の再売却額の20%を保持していることを活かし、交渉の進展を注視している。

ベティスの条件は5500万ユーロ

レアル・ベティスは、昨夏の移籍期間中にエザルゾウリを手放す金額を5500万ユーロに設定しており、簡単に放出する構えではないようだ。この数字は、契約に盛り込まれた約6000万ユーロの違約金に迫るものである。

エザルゾウリは2023年9月にバルセロナからベティスへ750万ユーロで移籍しており、その際にカタルーニャのクラブは将来の売却益の20%を保持していた。

仮に5500万ユーロでの移籍が成立した場合、バルセロナは約1100万ユーロを受け取ることになり、モロッコ代表ウインガーの去就はカタルーニャのクラブ内部で特別な注目を集めるものとなっている。

アストン・ヴィラとニューカッスル

パリ・サンジェルマンがエザルゾウリに関心を寄せた最初のクラブというわけではない。昨夏の移籍市場ではアストン・ヴィラとニューカッスル・ユナイテッドが彼を注視し、獲得の可能性を検討していたが、彼はレアル・ベティスでの残留を選び、監督マヌエル・ペジェグリーニの構想の中で重要な存在となった。

この関心は、選手が43試合で15ゴール・13アシストを記録する強力なシーズンを披露した後に寄せられたものだ。さらに彼は2026-2027シーズンを、リーガ・エスパニョーラの7試合で3ゴール、チャンピオンズリーグの2試合でさらに1ゴールという形でスタートさせている。