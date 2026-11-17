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ほぼ間違いない。フランチェスコ・カマルダは、特に苦しく期待外れに終わったシーズン前半を経て、1月にミランを離れ、レンタル先でプレーすることになる。では、2008年生まれのカマルダはどこへ向かうのか。イタリア国内か、それとも国外か。ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットが現状を伝えた。

「劇的な状況の変化がない限り、カマルダは1月にレンタル移籍してプレーすることになる。シーズン序盤の出場機会は限られていた。成長するために、より多くのプレー時間を得るべきだろう。U-21ではゴールも決めた。良い兆しは見えている。ジェノアについては多く語られてきたが、現時点で有力な選択肢とは聞いていない。ただ、1月には彼を求めるクラブが列をなすだろう」

「すでに非常に多くのクラブが獲得に向けて動いている。選手はミランと合意の上で決断を下すことになる。以前から伝えている通り、ミランが1月にストライカーを求めているのは確かだ。その獲得に動けば、カマルダは別の場所で継続的にプレーできる環境を探すことになるだろう。国外へのレンタル移籍も否定できない。出場時間を得るための国外での選択肢、継続してプレーでき、重要な役割と出場時間を与えてくれるプロジェクトだ。本人は非常に意欲的で、実力を証明し、ゴールを決めたいと考えている。ただ、現時点でジェノア行きが有力だとは聞いていない」