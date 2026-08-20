モレイラ「ミランでプレーするということはタイトルを勝ち取ることを意味する。ここに来たのは衝撃だった」

ミランの公式チャンネルのインタビューに応じたディエゴ・モレイラは、ミランのこの夏の移籍市場における最後の補強として、次のように語った。





モレイラ、ミラン加入について

「少し衝撃を受けました。なぜなら、ミランでプレーするということはタイトルを勝ち取り、輝かしい歴史を持つクラブの一員になることを意味するからです。そこでは多くの偉大なチャンピオンたちがプレーしてきました。ミランは大きな期待を背負う偉大なクラブであり、ここに来るのは自分にとって今がその時だと思っています」





モレイラ、自身の目標について

「チームワークを通さなければ、どんな目標にも到達することはできません。ピッチでもトレーニングでも、チームメートのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんを喜ばせられるよう努めます。自分にとって幸せでいることは大事なことで、チームの目標を達成し、リーグ優勝し、勝てるものはすべて勝ち取りたいと思っています」





モレイラ、ファンに自己紹介





「みんなはSNSでの僕を見ています。そこではいつも笑って踊っていますが、だからといっていつもそういうわけではありません。仕事をする時がいつなのかは、しっかり分かっています。自分の人生とキャリアに何を求めているのか、自分が成功して目標を達成するために何が必要なのかも分かっています。みんなには、自分が感じのいい人間だということを分かってほしいです。でも、集中すべき時がいつなのかは分かっていますし、チームメートやファンのためにピッチで全力を尽くすこともできます。これは決して変わりません。自分の一部だからです。自分が何を望み、どこにたどり着きたいのか分かっています。何をしなければならないかも分かっていますし、それをやります。すべては自分次第です。自分を成長させてくれる野性的な本能を自分の中に見つけることが大事なんです。僕にはそれがあります。自分自身が何かを望んでいないなら、誰に助けを求めても何も変わりません」





モレイラ、自身を語る

「僕はいつも笑っていて、いつも幸せで、人を明るくしようとしています。自分自身を表す最高の言葉は『喜び』です。さまざまな文化と自分のルーツが混ざり合って、今の自分という人間を形づくっています」





モレイラと家族の大切さ

「家族はいつも、僕はボールとともに生まれてきたと言います。うれしいことですが、父も祖父も僕にサッカーをするよう強いたことはありません。誰にも強制されなかったし、何をすべきかを言われたこともありません。僕がしている唯一のことは、サッカーをして楽しむことです。父もサッカーをしていて、自分のキャリアを築き、自分の足跡を残しました。母は僕にとってとても大切な存在で、誰にも埋めることのできない役割を僕の人生の中で担っています。母は僕にすべてを与えてくれますし、いつも僕のためにすべてをしてくれました」





モレイラ、音楽とファッションへの情熱

「一日のどんな時でも音楽を聴いています。トレーニングに向かう時も試合に向かう時も、家で一人でいる時もです。音楽は大切で、僕を幸せにしてくれます。時には落ち込むこともありますが、音楽を聴くと気分が変わって、歌ったり踊ったりしたくなります。音楽は自分の一部なんです。ブレイクダンスも大好きです。子どもの頃から踊っていて、長い間続けていましたが、その後ダンスとサッカーのどちらかを選ばなければならなくなり、正しい選択をしたと思っています。自分の選択にとても満足しています。ミラノはファッションの都です。ディナーに出かけたり買い物に出たりする時は、きちんとした服装をして、心地よく、そしておしゃれでいたいと思っています。自分にとって、ふさわしい服を身に着けることは大切です。僕はシンプルな人間です」