イタリアの名門インテルの前会長マッシモ・モラッティが、2012年にリオネル・メッシの獲得に向けて行った異例の試みについて明かした。当時アルゼンチン人スターはバルセロナに所属しており、モラッティは彼をイタリアのクラブへ移籍させるべく、5億ユーロという金額のオファーを提示したことを認めた。

カタルーニャ紙「スポルト」によれば、モラッティはメッシ獲得の試みの詳細を振り返り、この巨額のオファーは交渉の段階にすら至らなかったと説明した。アルゼンチン人スターがそもそも内容を知ることを拒否したためだという。

モラッティは次のように語った。「2012年に私は狂気の沙汰をやった。メッシに5億ユーロのオファーを出したんだ。あの年、この数字は狂気じみたものだった。私はインテルの副会長をバルセロナへ交渉に送り込んだが、メッシは手紙を開けることすらせず、オファーの金額を知ることもなかった。彼は詳細を知らないまま断ったのだ」

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インテルの前会長はさらに、メッシと個人的に連絡を取ることができたが、彼は自らの将来について毅然とした態度を貫いたと付け加えた。メッシはこう語ったという。「私に関心を寄せてくれたことに感謝します。しかし私はバルセロナで引退したいのです」

モラッティは、メッシがカタルーニャのクラブに残留する意志を持っていることを理解していたが、金銭で誘惑を試みたと説明した。だがその試みは成功せず、アルゼンチン人スターはバルセロナ残留の意志を貫いた。

メッシがバルセロナを去ったのは2021年、しかも不本意ながらの離脱だった。クラブが財政難のために契約更新に行き詰まったため、彼はフリートランスファーでパリ・サンジェルマンへ移籍した。その後、アメリカのインテル・マイアミへと移り、バルサのユニフォームで引退するという夢は叶わなかった。

メッシはキャリアの大半をバルセロナで過ごし、クラブ史上最高の選手となった。ルイス・スアレス、ネイマールとともに名を馳せた攻撃の3トップの一角として、2015年のUEFAチャンピオンズリーグをはじめ数々のタイトルへとクラブを導いた。

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