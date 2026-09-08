アルバロ・モラタが、2026年ワールドカップを制したスペイン代表のメンバーに自身を招集しなかったルイス・デ・ラ・フエンテ監督の決断について初めて語った。スペイン2部リーグのレガネスへ移籍したのを機に、口を開いた。

スペイン人ストライカーは番組「エル・ラルゲロ」のインタビューに応じ、そこでの主なテーマは、直近のユーロ2024を共に制した仲間たちが「ラ・ロハ」にワールドカップの栄冠をもたらしたことだった。この歴史的偉業に自身が加われなかったことへの不満をいっさい見せることなく、レアル・マドリード、ミラン、ユベントスでプレーした元スペイン代表FWは、代表監督の決断を完全に理解していることを強調した。

「ESPN」が伝えたところによると、モラタはこう切り出した。「ワールドカップに出たいと心から願っていた。でも、ニューヨークまで足を運んだんだ。自分もあの勝利の一部であるかのようにね。というのも、僕と一緒に代表でのキャリアを始めた選手が大勢いたからだ。もしあの一年が違っていたらどうなっていたか、と考えることもできる。でも、それを考えても仕方がない」

33歳のストライカーはこう続けた。「僕たちは皆、人間だ。結局のところ、招集を望む気持ちはどこかに残っているものだし、希望というのは常に存在する。僕はチームに貢献し、良い雰囲気を生み出せたと思う。でも、僕がいないほうが監督にとっては物事が楽だった。ワールドカップが始まって、みんなが『あいつはあそこで何をしているんだ』と問いかける状況を想像してみてほしい。そうした雑音は避けたほうがよかったんだ」

「Kooora」のフォーラムで、各テーマやニュースについてより深く議論することができます

モラタは、アメリカ、メキシコ、カナダで開催されたこの大会で仲間たちが見せたパフォーマンスへの喜びを表した。「ボルハ・イグレシアスも、ほかのストライカーたちも、あそこにいるにふさわしかった。僕はいつもミケル・オヤルサバルの実力について語ってきたし、それはフェラン・トーレスも同じだ。彼は僕が自分で決めたいと願っていたゴールを決めてくれた。彼のために本当にうれしかったよ」

さらにモラタは、大会前に落選の決断を伝えられた瞬間について、デ・ラ・フエンテ監督を冗談交じりに語った。「あれは仮のメンバー発表よりもさらに前だったと思う。僕は彼に、十分に理解していると伝えたし、世界一の幸運を祈ると言った。ただ一つ、彼は僕との約束を守らなかった。優勝したら、優勝カップを手に馬に乗って登場すると言っていたんだ。でも、それをやる時間はまだ残っているよ」

モラタは最後に、新シーズンでレガネスに加入した自身の決断について自己評価を語り、現在チャンピオンズリーグに参加しているクラブからのオファーを断ったことを明かして締めくくった。「こんなに楽しめたのは久しぶりだ。20点や30点取っても僕の人生は変わらなかっただろう。でも、このチームとともにスペイン1部への昇格を果たせば、人生を変えられるかもしれない」