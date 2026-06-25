モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は「グループステージを首位で終えたかったが、結果は2位での突破」とコメント。ハイチ戦では試合を支配したと指摘した。

木曜朝、アトランタで行われたグループステージ最終戦でハイチに4-2で勝ち、ベスト32進出を決めた。

この結果、グループCはブラジルと勝ち点7で並んだが、得失点差で2位となった。

モロッコはグループ6首位のオランダ、日本、スウェーデン、チュニジアの勝者と32強で対戦する。

ワヒビ監督は「beIN SPORTS」のインタビューで「このチームには失うものがなく、得点のためにあらゆる手段を講じてくることは分かっていた」と語った。

「困難はあったが、相手は2度しか枠内シュートがなかった。私たちは試合を支配した。モロッコがW杯でこれほど支配したのは初めてだ。ここはW杯だ」と続けた。

さらにウェヒビ監督は「前半は多くのチャンスを作った。後半は戦術を変更し、パフォーマンスが向上した」と語った。

次のラウンドの対戦相手については「特定のチームを望むことはない。私たちはしっかりと準備し、どのチームが来ても対応できる」と語った。

試合後の会見では「ワールドカップに大きな野心を持って臨んだ。どの相手にも立ち向かう準備ができている。まずは自分たちの準備をし、その後で対戦相手を分析する。オランダ、日本、スウェーデンの試合も分析した」と語った。

モロッコ人監督は「どのチームと対戦しても、我々には強力な選手、優れたスタッフ、多くのサポーターがいる。自信を持って臨める」と強調した。

さらに「モロッコ代表は新しい段階に入った。選手たちは自分の力を信じ、ライバルも私たちを尊重するようになった。だからこそ自分たちと可能性を信じ、すべての対戦相手を尊重しながら、優勝を目指すべきだ。私は私たちの仕事を確信している」と語った。