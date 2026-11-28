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アル・イテハドのレジェンドであるモハメド・ヌールが、チームの現状を厳しく批判した。現時点のイテハドにはタイトルを争う力がないとの見方を示したうえで、加入以来のパフォーマンスを理由にオランダ人MFジョルジニオ・ワイナルドゥムを名指しで非難した。

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ヌールは番組『ナディナ』に出演し、イテハドは現時点でタイトル争いに本格的に加わることはできないと語った。一方で、今後状況が変わる可能性は否定せず、今季のチームにとって転機となり得る二つの条件を挙げた。

イテハドのレジェンドは、次節のアル・ハリージ戦に勝ち、さらにジェッダ・ダービーでアル・アハリを破れば、チームは大きな勢いを得て、優勝争いでの可能性に対する自身の評価も変わると説明。「イテハドにはタイトルを争う力はない。だが、次の試合でアル・ハリージに勝ち、さらにダービーでアル・アハリを倒すことができれば、優勝争いに本格的に加わると言える」と付け加えた。

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ヌールの発言は、イテハドのパフォーマンスをめぐる疑念の大きさを浮き彫りにしている。ヌールは、タイトル争いの可能性を語る前に、チームは厳しい試練を乗り越えられることを証明する必要があると考えている。とりわけアル・ハリージ戦とアル・アハリ戦は、選手たちが自信を取り戻し、ライバルたちにメッセージを送る機会になり得る。

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イテハドのレジェンド、ワイナルドゥムを痛烈批判

モハメド・ヌールの批判はチーム全体の評価にとどまらなかった。オランダ人MFジョルジニオ・ワイナルドゥムについて多くの時間を割いて言及し、同選手のパフォーマンスに納得していないと表明した。さらに踏み込んで、右サイドでの起用にも疑問を呈した。

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ヌールは、ワイナルドゥムはイテハドにとって何ら真の戦力アップになっておらず、そのポジションでの起用はチームに悪影響を及ぼしていると指摘。そもそも獲得自体が正しい判断ではなかったとの見方を示し、できるだけ早い機会での退団を望むと明言した。

この発言により、ワイナルドゥムは批判の矢面に立たされることになった。ヌールは単にパフォーマンスの低下やチームへのフィット不足を指摘しているだけでなく、この補強の意義や、イテハドに同選手が本当に必要なのかという点にまで疑問を投げかけているからだ。

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チームの現状への批判と一部の戦術的選択への懸念を示したイテハドのレジェンドの言葉には、フロントと選手たちに向けた明確なメッセージが込められていた。今後の勝利は単なる勝ち点の積み上げではなく、イテハドがタイトルを争うチームとしての地位を取り戻せるかどうかを試す、真の試金石になるということだ。