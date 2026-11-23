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アル・イテハドの元スター、モハメド・ヌールが、オランダ人指揮官マリノ・プシッチ率いるサウジアラビアのアル・アハリが直面する危機について語り、大きな波紋を呼んでいる。ヌールは選手たちが監督の続投を望んでいないと述べ、チーム内で起きていることが成績とパフォーマンス低下の一因になっている可能性を示唆した。

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ヌールの発言は、アル・アハリにとって極めて微妙なタイミングで飛び出した。チームはAFCチャンピオンズリーグエリート第5節でカタールのアル・シャマルに2-3で敗れたばかりだ。2点を先行しながら3失点を喫して逆転負けした内容はサポーターの怒りを買い、プシッチ監督の退任を求める声が上がるきっかけとなった。

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モハメド・ヌールは番組『ナディナ』に出演した際、アル・ナスル戦の勝利はアル・アハリの選手たちの功績だと語った。あの一戦で選手たちが見せたプレーは、コーチングスタッフに関するいかなる思惑とも無関係に、ピッチ上で違いを生み出そうとする意欲と力を示すものだったという見方だ。

アル・イテハドの元スターは「アル・アハリの選手たちこそが戦い、アル・ナスルに勝って打ち負かしたんだ」と付け加えたうえで、オランダ人指揮官との関係について衝撃的な発言を放った。「はっきり言おう。アル・アハリの選手たちは監督を望んでいない」

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ヌールの発言は、アル・アハリのロッカールームの実情をめぐる疑問を投げかけている。チームの低迷は戦術面の問題だけに起因するのか、それとも一部の選手とプシッチの間に確執があり、それがチームの安定に影響しているのか。最近の結果を受けてサポーターによる監督批判が強まっている状況では、なおさら注目が集まる。

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一方でヌールは、選手たちがプシッチの続投を望んでいないと語りながらも、このオランダ人指揮官は最良の状況でアル・アハリを引き継いだわけではなく、チームを作り上げ、自身の戦術的な考えに合った選手を選ぶ機会を十分に与えられていないと指摘した。

ヌールによれば、プシッチは混乱のさなかにクラブへやって来ており、アル・アハリが行った補強の決定権も持っていなかった。自身のビジョンに沿ったチームを築くための権限や環境が与えられていない以上、その手腕を評価するのはより難しくなるという。

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ヌールは、プシッチがアル・アハリに来た時には状況が「ぐちゃぐちゃ」で、補強も自ら選んだものではなく、チャンスも十分に与えられていないと語った。チーム低迷の責任をプシッチ一人に負わせても、クラブが抱える危機の全体像は見えてこないという指摘だ。

アル・アハリに必要なものについて話が及ぶと、アル・イテハドの元スターは、ピッチ上で強い個性と闘争心を備えた実力者を揃える必要性を強調した。対戦相手がアル・アハリとの試合に臨む際には、厳しい戦いになると覚悟しているべきだという考えだ。

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ヌールは「名前に凄みがなければならない。他のクラブに恐れられる存在でなければならないんだ」と語った。アル・アハリの強さは高い技術を持つ選手を揃えることだけでは成り立たず、ライバルに対して威厳を示せるだけの明確な勝者のメンタリティも必要だという意味だ。

ヌールの発言により、アル・アハリのフロントは複数の課題を突きつけられることになった。プシッチの去就に始まり、選手との関係、さらにはチームに規律と強い個性を取り戻す必要性まで、問題は多岐にわたる。国内外での最近のつまずきを受け、クラブへの重圧は増す一方だ。