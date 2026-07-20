モハメド・サンハジ：ディシャンとムバッペが支持し、ジダンも彼のために戦っている。一体なぜなのか？

2026年W杯を巡り、フランス代表とフランスサッカー連盟（FFF）の間に深刻な対立が生じていた。原因は、2004年から代表チームの警備責任者を務めるモハメド・サンハジ氏の解任試みだ。同氏は2022年、キリアン・エムバペから贈り物を受け取ったとして早期退職を迫られていた。 一方、次期代表監督候補のジネディーヌ・ジダン氏はサンハジ氏の留任を強く主張している。

フランス紙『レキップ』は 月曜日の報道によると、連盟は5月29日にクレルモンフェランで始まる代表合宿を前に、サンハジ氏が2004年から務めてきた代表チームセキュリティ責任者のポストを公募した。この決定に、デシャン監督と選手たちは怒りを示した。

元警察署長は2022年、キリアン・エムバペからの寄付を理由に早期退職を迫られた。エムバペはこれを上司への違法行為と主張したが、連盟は代表との関係を考慮し、W杯まで同氏を現職に残した。

ディシャン監督はサンハジの重要性を理解し、選手たちも「彼がいなければ米国遠征には同意しない」と表明。監督は連盟に介入し、混乱を収束させた。

しかし、センハジ本人は求人広告を見て交代を予感し、難しい立場に立たされた。結果として、フランス代表での将来は不透明だ。

サンハジはムバッペ一家やジダン、バルテスなどフランスサッカー界の著名人と親交が厚く、代表にとって欠かせない存在だ。しかしFFF執行部は彼を支持しておらず、寄付問題でも冷淡だった。

連盟はサンハジ氏の続投を望んでいないが、7月末に監督就任予定のジダン氏は残留を主張。新監督と連盟執行部の対立が表面化している。

なおフランス代表は先週土曜の3位決定戦でイングランドに4－6で敗れ、2026年W杯を4位で終えた。大会を通じて代表と連盟の間に生じた緊張は、 その余波はジダン新体制にも及びそうだ。