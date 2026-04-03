モハメド・サラーの獲得をめぐり、インター・マイアミは大きな壁に直面している

夏の移籍市場に衝撃を与えると見られる注目すべき展開として、米国のインター・マイアミが、今シーズン終了をもってリヴァプールからの退団を正式に発表したエジプトのスター選手、モハメド・サラーの獲得に強い関心を示している。

「フットボール・インサイダー」の報道によると、インター・マイアミはサラーをフリー移籍で獲得しようとしており、今シーズン、ロサンゼルス・FCでソン・フンミンが果たした役割と同様に、チームに決定的な違いをもたらすことができる選手だと見なしている。

サラーは、すでにリオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ジョルディ・アルバといった大物スターを擁するチームの攻撃陣をさらに強化する質の高い補強と見なされており、これによりインター・マイアミは来シーズンのメジャーリーグサッカー（MLS）において、攻撃力において最も強力なチームの一つとなる可能性がある。

しかし、この移籍成立の最大の障壁は依然として金銭面にある。報道によると、モハメド・サラーが要求する巨額の年俸は、インター・マイアミの経営陣にとって大きな課題となり得る。クラブは、選手に年俸の減額を受け入れさせるか、あるいは彼の金銭的要求を全面的に受け入れるかのいずれかを選択する必要があるだろう。

関連記事：

サウジリーグ関係者とモハメド・サラーの交渉に新たな展開

スロット：リヴァプールの好調の最大の要因はサラーにある…そしてそれはまさに彼が受けるに値するものだ



サラーには他にも魅力的な選択肢があり、サウジ・プロリーグのクラブから大きな関心を集めている。これらのクラブは、彼の金銭的な要求をすべてためらうことなく満たす用意があることを示している。

モハメド・サラーは、数々の功績に満ちた9シーズンを経て、リヴァプールでの輝かしいキャリアに幕を下ろす。彼は多くのタイトル獲得に貢献し、このイングランドのクラブの歴史に忘れられない足跡を残した。