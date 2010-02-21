モハメド・サラーの最後のシーズンを徹底分析：衰えか、それとも戦術の転換か？

モハメド・サラーは2024-25シーズン、目覚ましい活躍を見せ、リヴァプールを20回目のプレミアリーグ優勝へと導いた。パンデミックの影響を受けた前回の優勝とは異なり、待望のこの栄冠はサポーターと共に盛大に祝われた。契約状況が未解決だったため、このシーズンは「最後の決着」のような雰囲気を持っていた。サラーはその期待に応え、サッカー界でおなじみのパターンを改めて浮き彫りにした。すなわち、キャリア後半のピークシーズン後にスーパースターに巨額の契約を提示することは、常にリスクを伴うということだ。

リヴァプールの立場からすれば、この決断は決して単純なものではなかった。サラーの放出は長期的な視点で見れば合理的な選択だったが、クラブ内での彼の地位を考えると、大きな反発を招くリスクも伴っていた。一方、サラーは交渉において強硬な姿勢を崩さなかった。その結果、妥協案がまとまった。33歳としては史上最高額の年俸で2年契約を結ぶという決定だが、今となっては、後知恵で言えば、正当な疑問が投げかけられるものとなっている。

では、現在のパフォーマンス低下は一体どこに起因するのだろうか？それはサラー自身の問題なのか、それとも我々の目に映る状況を形作っている、より深層的な構造的要因があるのか？

サラの「当時」と「現在」：何が変わったのか？

サラーのパフォーマンス低下を正しく理解するためには、まず何が実際に変化したのかを特定することが出発点となる。最終的な成果だけに焦点を当てるのではなく、両シーズンのデータから彼の主要な攻撃的アクション（ゴール、シュート、アシスト、キーパス）を抽出し、プレーへの関与度、ポジショニング、シュートの傾向を比較した。

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2024-25シーズンにおけるサラーのオープンプレーでのシュート数とシュートへの関与。

昨シーズンで最も際立っていたのは、ボールへの関与の多さと安定性だ。サラーは、特にペナルティエリア内や右ハーフスペースといった重要なエリアで繰り返しボールを受け取っていた。内側に切り込む能力により、彼は得点とチャンス作りの両面で脅威となり、純粋な得点王と見なされることが多い選手としては異例の高さとなるシュート関与率にそれが表れている。





同様に重要なのがシュートの質だ。平均シュート距離が短かったことは、彼が中央エリアで常にゴールに近い位置に居続けたことを意味する。危険なエリアでの頻繁なボールタッチ、決定的な局面への高い関与、そして安定したチャンス創出――これこそが、主力の得点源に求められる資質そのものである。

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2025-26シーズンのサラーのオープンプレーにおけるシュート数とシュートへの関与度。

今シーズンの対比は明らかだ。

あらゆる指標において数値の低下が顕著に見られ、シュート数、キーパス数、そして全体的な関与度が減少している。シュート位置はより分散しており、平均シュート距離が著しく増加していることから、中央のxG（期待得点）の高いゾーンでのボールタッチが減っていることが示唆される。

ポジションだけでなく、チーム内での彼の役割も変化している。現在、彼のアシストの一部はセットプレーから生まれているが、これはリーグ全体で、より直接的でセットプレーを重視したサッカーへと向かう戦術的な傾向を反映している。リヴァプール、そして特にサラーは、昨シーズンに比べ、オープンプレーでのチャンス作りの面で支配力を失っているように見える。

アルネ・スロット監督の下、この変化する状況に適応しようとする試みが、サラーの役割を変えた。彼はもはや攻撃の起点ではなく、より分散型のシステムにおける一要素となっている。時には、オフザボールの動きの限界やチーム構成の再調整の必要性もあり、スタメンから外されることさえある。

その結果、単に得点力が低下しただけでなく、サラーが試合に与える影響の「方法」と「場所」に根本的な変化が生じている。

文脈が重要

データは傾向を示すことはできるが、それを完全に説明することはできない。それらの傾向を解釈するには文脈が必要であり、サラーの場合、その文脈は大きく変化している。

リヴァプールは昨シーズンとは異なるチームだ。かつてモハメド・サラーの能力を最大限に引き出していた攻撃の構造は再構築された。以前は、ルイス・ディアス、ダーウィン・ヌニェス、そして故ディオゴ・ジョタといった、彼の動きやタイミング、傾向を熟知した馴染み深い選手たちと共にプレーしていた。その背後には、危険なエリアへ絶えずボールを供給する独自の創造的な起点として、トレント・アレクサンダー＝アーノルドがいた。

そのエコシステムは、もはや以前と同じ形では存在しない。巨額の投資とトップクラスの才能の加入にもかかわらず、リヴァプールは戦術的にも感情的にも重要な拠り所を失ってしまった。サラー自身も、チームワークを築くには時間がかかり、メンバーの絶え間ない入れ替わりはそのプロセスを遅らせるだけだと認めている。

同時に、リーグ自体も変化を遂げてきた。プレシーズンからすでに顕著だったように、より直接的なプレーやセットプレーへの重視へと、明らかなシフトが見られる。マンチェスター・ユナイテッドのようなチームを含め、各チームは素早く適応したが、リヴァプールの移行はそれほど迅速ではなかった。こうした広範な戦術的変化により、組織的な高ポゼッション型攻撃システムの優位性は低下し、そのシステムの中で活躍していたサラーのような選手たちに間接的な影響を与えている。

だからといって、サラーの責任がなくなるわけではない。彼のパフォーマンスは明らかに低下しているが、その責任の捉え方は変わる。この低下は純粋に個人の問題ではなく、システム、リーグ、そしてチーム全体が同時に変化した結果なのだ。

その点を踏まえると、契約更新の是非について疑問を抱くのも無理はない。通常であれば、サラー級の選手に報いることは理にかなっている。しかし、戦術の転換とチームの入れ替えが同時に起きているこの特定の局面においては、通常よりもリスクが高かった。とはいえ、その判断は当時よりも今の方が明確になっている。

疑いの余地がないのは、サラーのレガシーだ。彼はリヴァプールを、その時代を象徴する選手の一人として去っていく。今シーズンのパフォーマンスは、この文脈においては衰えを示唆しているが、それがトップレベルでの彼のキャリアが終わったことを意味するわけではない。環境が変われば、あるいは周囲の環境がより安定していれば、彼が活躍するための質は依然として十分にある。

まだ完結すべき章が一つ残されているかもしれない。アフリカネイションズカップは、彼のキャリアにおいて唯一欠けている主要なタイトルであり、これまで何度もその手にかけたことがある。それは自己証明のためではなく、キャリアの完結としてだ。



