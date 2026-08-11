トルコのメディアの報道が、エジプトのスター、モハメド・サラーの出自をめぐる論争を再び巻き起こした。同報道は、彼の家系のルーツを、トルコ北東部トラブゾン地方、とりわけデルネク・パザル郡出身の由緒あるトルコの一族と結びつける調査に基づく説を提示しており、エジプトおよびアラブ・サッカー界を代表する最も著名なスターの一人の家系の出自をめぐるファイルを再び開く注目の主張となっている。

トルコの糸

トルコ紙「タカ」は、アマスィヤ大学体育学部の講師であるアリ・ガリプ・ユジェルがまとめた調査の詳細を報じ、レバノン紙「ナハール」がこれを引用した。調査では、トルコの一族「エクシオール」の歴史を扱い、アナトリアから他地域へ、そしてエジプトへと移り住んだ支流を、モハメド・サラーの家系の出自を探る手がかりの一環として追跡しようと試みている。

ルーツ探しの始まり

トルコ人研究者が述べた説によれば、「エクシオール」家はオスマン帝国時代にアナトリアの各地に歴史的な広がりを持っており、その後、系統が分岐して複数の地域に分散したという。調査は、その支流の一つが後にエジプトへ向かったことを示唆している。

ユジェルは、この支流こそがトルコの一族とモハメド・サラーの家系を結ぶ可能性のある接点になり得ると見ているが、この関連性はいまだ調査の段階にとどまっており、決定的な歴史的証明の段階には至っていない。

「エクシ・アリ・パシャ」——説における古い環

調査の糸は、「エクシ・アリ・パシャ」として知られるオスマン帝国の人物にまで遡る。説によれば、彼はスルタン・メフメト征服王の側近の一人であったとされ、その後、彼の名はトラブゾン州デルネク・パザル郡に位置する地域と結びつき、そこに埋葬されたという。

調査によれば、「エクシ・アリ・パシャ」の子孫は後にアナトリアおよびオスマン帝国の各地に分散し、一部の支流はオルドゥやリゼに定住した一方で、別の支流はエジプトへ向かったと考えられている。

つながりはどこから始まるのか?

研究者は、これらの支流の動きを追跡することによって、トラブゾンに存在する一族とエジプトのモハメド・サラーの家系を結ぶ環にたどり着こうと試みており、オスマン帝国時代に関連する記録や資料に記された歴史的な手がかりや名前を根拠としている。

説には「エクシザーデ・ベンダッラー」という名前が含まれており、調査はこれを、スーフィーの導師ハーリド・ナクシュバンディーと結びついた宗教的人物として提示するとともに、「エクシオール」家の支流の一つがエジプトへ移り住んだことを指摘している。

モハメド・サラーの出自は本当にトルコなのか?

調査が含む詳細にもかかわらず、モハメド・サラーのトルコの出自に関する話は、いまだ歴史的に証明されていない単なる調査上の仮説にすぎない。というのも、報道は、トラブゾンの「エクシオール」家とエジプトに存在するモハメド・サラーの家系を直接的に結びつける、原本の文書記録や連続して裏付けられた系譜を提示していないからだ。

また、名前が似ていることや、一つの一族の支流が異なる地域に存在することだけでは、血縁関係を証明するには不十分であり、この説を歴史的事実とみなす前には、さらなる証拠と独立した検証が必要となる。

研究者は失われた環を探し続ける

トルコ紙によれば、アリ・ガリプ・ユジェルは、想定される関連性の性質を明らかにするより明確な文書にたどり着くことを期待し、アナトリアを離れてエジプトへ向かったと考えられる支流に焦点を当てながら、この一族の歴史の調査を続ける意向だという。