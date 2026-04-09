モハメド・サラーに続き、リヴァプールは今夏2人目のスターを失った。

リヴァプールFCは木曜日の夕方、スコットランド人DFアンディ・ロバートソンが、契約満了となる2025-2026シーズン終了後に退団すると発表した。

クラブは公式サイトで「リヴァプールFCは、アンディ・ロバートソンが今シーズン限りでレッズを退団することを確認した」と発表した。

ロバートソン（32歳）は2017年夏にハル・シティから加入し、通算373試合に出場した。

スコットランド代表の彼は、ユルゲン・クロップ監督らのもとでクラブの黄金期を支えた。

アンフィールドで9シーズン過ごし、プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ2回、クラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、FAコミュニティ・シールドなどを獲得した。

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加入以来、チームの変革の中心となり、現代のリヴァプールのレジェンドとしてクラブを去る。

昨年1月にはトッテナム移籍が噂されたが交渉は決裂した。

契約が残り1年あるにもかかわらず、サラーが今シーズン限りでの退団を表明してから数週間後のことだった。

ロバートソンは現在、チームメイトとともにプレミアリーグ王者のリヴァプールがシーズンを最高の形で締めくくれるよう全力を注いでいる。彼の功績を称える式典はシーズン終了後に開催される予定だ。