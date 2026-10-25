モハメド・イハッタレンが途中出場し、フォルトゥナ・シッタートでいきなり違いを生み出す

フォルトゥナ・シッタートは日曜午後、エクセルシオールに土壇場で勝利した。ダニー・バイス監督率いるチームは、ロッテルダムから訪れた相手を1-0で下した。途中出場のモハメド・イハッターレンがアシストで勝利に貢献。フォルトゥナはフリーデンロテライ・エールディビジで5位に浮上した。

フォルトゥナ・シッタートはキックオフ前から大きな問題に見舞われた。アントニー・デスコッテが体調不良を訴え、エクセルシオール戦に出場できなくなったため、シャイロ・ト・ザントが最前線で先発した。レクインシオ・ゼーファイクも欠場していた。

シッタートで行われた試合の最初の30分は、目立った動きがほとんどなかった。ネスト・フルーンのシュートはマタイス・ブランデルホルストに比較的容易に防がれ、反対側ではエドゥアール・ミシュが遠距離からのシュートで多少の脅威を見せた。

後半に入ると、試合はやや活気づいた。アイメン・スリティがブランデルホルストを襲う危険なシュートを放ったが、GKはこれをコーナーキックに逃れた。

その直後、エクセルシオールが再び決定機を迎える。GKステイン・ファン・ハッセルのロングボールを受けたイラクリ・イェゴイアンがGKと1対1になった。しかし、このジョージア人選手はGKとの勝負を決め切れず、シュートは枠を外れた。

60分を過ぎると、フォルトゥナも再び攻勢に出た。リンブルフのチームが勢いを増すなか、ジャスティン・ヒュブナーがコーナーキックに頭で合わせたが、ボールはポストのわずか横を通過。その後、ロドリゴ・グートにも得点機が訪れたものの、シュートは大きく枠を越えた。

終盤、フォルトゥナがついにゴールを奪う。オレ・ロメニーが難しい角度からファン・ハッセルに向けてシュートを放ち、GKがコーナーキックに逃れた。そのCKを途中出場のモハメド・イハッターレンが供給し、グートが頭で押し込んだ。スコアは1-0となった。