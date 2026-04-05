モハメド・イハッタレンが将来について語る：「彼らを何も持たせずに帰すわけにはいかない」

モハメド・イハッタレンは、フォルトゥナ・シッタルトが契約延長オプションを行使したことを喜んでいる。このミッドフィールダーは、クラブを無力なままにしておきたくないと、『Goedemorgen Eredivisie』で語っている。

先日、フォルトゥナ・シッタルトはイハッタレンとの契約を1シーズン延長するオプションを行使した。「私は1年契約にサインし、さらに1シーズンの延長オプションが付いていた」

マリオ・ベーンがイハッタレンの話を遮る。「フォルトゥナを貶めるつもりはないが、これほどの資質を持つ選手が、もう1年もそこでプレーし続けるべきではない」

司会のフレジア・クシニョ・アリアスは、延長オプションを行使したからといって、24歳のMFが来シーズンも実際にシッタルドでプレーし続けるとは限らないと指摘した。

「移籍金なしで去るのは礼儀に欠けると思う。彼らも僕にそこでプレーする機会を与えてくれた」とイハッタレンは認める。彼は前進するために信頼が必要だったと悟っている。「彼らを何も与えずに去らせるわけにはいかない」

ビーンは、このモロッコ人選手が伝統的なトップ3クラブへの移籍に十分な準備ができていると考えている。「今、私が踏み出しているステップは正しい。だから、論理的なステップを踏み出したい。国内であれ海外であれ。自分の直感が正しいと感じなければ、安易に何かをするつもりはない」

イハッタレンはダニー・ブイス監督と良好な関係を築いている。「彼にも移籍してほしい。今シーズンの活躍を考えれば、彼にもその権利があると思う。彼もそれだけの価値がある」と、ブイス監督の教え子であるイハッタレンは感謝の意を込めて語り、来シーズンの去就については選択肢を広く残している。