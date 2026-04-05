モハメド・イハッタレンがフェイエノールトへの移籍が噂され、即座に自身の移籍金を提示した

ハンス・クラアイ・ジュニアは『Goedemorgen Eredivisie』で、ダニー・ブイスとのモハメド・イハッタレンに関する会話を明かした。フォルトゥナ・シッタールの監督は、イハッタレンの移籍先として特定の1つのクラブを想定しており、イハッタレンはその後、自身の契約解除条項を明かした。

クラアイ・ジュニアは、イハッタレンをESPNの番組に出演させる許可を得るため、ブイスに電話をかけた。「彼とは長い間電話で話していたんだけど、その時彼がこう言ったんだ。『もし残りの15％が加わって、夏の間ずっとトレーニングを続ければ、君はフェイエノールトの戦力になるよ』と」と、レポーターはモロッコ人選手に語った。

クラーイ・ジュニアは、ブイスが実際にイハッタレンにそう言ったことがあるのか尋ねると、選手は笑いを隠せなかった。「ああ、その話は彼としましたよ」

AZ ’67やブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンなどでプレーした元サッカー選手は、続いてイハッタレンがどのポジションでプレーすべきか疑問を投げかける。「右ウイング、だと思うよ」と彼は答える。

その後、クラーイ・ジュニアは、ユトレヒトの選手を獲得するためにクラブがいくら支払わなければならないのか気になり始めた。「移籍金は300万ユーロだったが、もう少し安い金額を提示するクラブが現れれば、フォルトゥナも難色を示すことはないだろう」と彼は明かす。「そのことはエージェントも知っているのか？」とクラーイ・ジュニアが尋ねると、イハッタレンはそれを認めた。

司会のフレジア・クシニョ・アリアスが笑いながら二人の会話を遮る。「さて、これでオランダ中の人が知ることになりましたね。お買い得です！」67歳のレポーターは続いて、フォルトゥナが本当にイハッタレンの移籍金として300万ユーロを要求しないのかと尋ねると、イハッタレンは少し考え込むように見えた。

「あり得るね。彼らがどうするつもりかは分からないけど、難色を示すことはないだろう。僕は無料で加入したんだから、わずかな差額で難癖をつけるようなことはしないはずだ」と彼は認めた。