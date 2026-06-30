モナ・ケイザー、オランダ対モロッコ戦後の暴動に憤り：「撃ち返せばいい」

ワールドカップラウンド16でモロッコに敗れた後、オランダ各地で発生した騒動に政治家たちが衝撃を受けた。モナ・ケイザー氏は暴徒を抑えるため強硬措置を主張している。

ハーグのシルダースワイク地区では、W杯勝利を祝う数百人のモロッコ人ファンが集合。花火やクラクション、歓声に始まり、早朝には状況が急変し、警察が放水車を出動させ、暴行容疑で複数を逮捕した。

アムステルダム・ニューウェストの「40-45広場」周辺には大勢の群衆が集まり、ユトレヒトやアメルスフォールトでは旗を付けた車が街中を走行した。警察は各地域で状況を見守った。

ゲールト・ウィルダース氏は『デ・テレグラーフ』の取材に、自身の名前入りシャツを着たモロッコ人サポーターに触れ、「それが彼らが勝った理由だ」と皮肉った。さらに「正直、彼らの勝利は当然だ。祝福の言葉を伝えた。オランダが負けたのは悲しい」と語った。

無所属のケイザー議員は、大都市で起きた暴動を厳しく批判した。「事態は常にエスカレートしている。政治家や司法が歯止めをかけていないからだ。そろそろ本気で対策を取るべきだ。」

具体的な措置を問われると、「より迅速に介入し、区域を封鎖し、必要なら脚を狙って反撃すべき」と主張した。実際、警察官が撃たれたが、後にビーズ銃によるものと判明した。

「極端に聞こえるでしょう。私もそれは承知しています。しかし、このまま何もしないのでしょうか？それとも、今度こそ本気で対処するのでしょうか？」と、憤慨したケイザー氏は語った。