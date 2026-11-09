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モナコのMFママドゥ・クリバリは、日曜日に敵地ル・マンで行われたリーグ・アンの試合で、喉をかき切る仕草をしたことにより、フランスのサッカー当局から懲戒処分を受ける可能性がある。試合は1-1の引き分けに終わった。22歳のクリバリは前半にチームの先制点を決めた後、この物議を醸すゴールパフォーマンスを披露。9月にチームメイトのパリス・ブルンナーが出場停止処分を受けたのと同じ行為を繰り返した。

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MFが物議を醸したゴールパフォーマンスを再び披露

クリバリはスタッド・マリー・マルヴァンでの40分、膝で滑りながら問題のジェスチャーを披露し、フランスプロサッカーリーグ（LFP）の規律委員会から処分を受ける可能性が生じた。相手GKニコラ・コシクにプレッシャーをかけてトラップミスを誘い、無人のゴールに流し込んだアカデミー出身のクリバリにとって、今季の1部リーグ初得点であり、リーグ・アン通算4点目となった。しかし、昇格組のル・マンは90分、途中出場のエルワン・コラがCKから同点ゴールを奪った。

9月の出場停止処分に続き、ハーフタイムに説明

クリバリはホームの観客ではなく、敵地に駆けつけたモナコのサポーター700人に向けてパフォーマンスを行い、試合終了後には謝罪したものの、ハーフタイムには、ジェスチャーは「そうしてほしいと言っていた友人への敬意を示すものだった」と説明した。

それでも、LFPは20歳のチームメイト、ブルンナーに4試合の出場停止処分を科している。うち2試合は実際に出場停止となる処分で、理由は9月のストラスブール戦でまったく同じジェスチャーをしたことだった。このFWはその後謝罪し、侮辱する意図はなかったと主張していた。当時ブルンナーを擁護する一方、クラブはこの件を深刻に受け止めており、再発を望まないと強調していたフィリペ・ルイス監督は、今回クリバリと話し合う見通しだ。

終盤の同点弾でメンバーを入れ替えたアウェーチームの勝利ならず

2013年5月に2-1で勝利してリーグ・ドゥ優勝を決めて以来、初めてル・マンと対戦したモナコ。ルイス監督は木曜日のカンファレンスリーグ、ノアシェラン戦での2-0の勝利から先発を7人変更した。クリバリがモナコでの通算5点目、今季の全公式戦で2点目を決める前には、5分にルイ・マフタがゴールネットを揺らしたが、ダム・ゲイェの折り返しがピッチの外に出ていたため得点は認められなかった。マティス・アブリーヌとゲイェのシュートもオフサイドで取り消された。

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GKルーカス・フラデツキーとコシクは好セーブでリュカ・ブアデス、ラミン・カマラ、ゲイェ、ヴァンデルソンのシュートを阻んだが、終了間際にコラが得点した。

代表戦による中断明けはオセール戦

日曜日の引き分けにより、モナコは11月の代表戦による中断期間を前に、リーグ・アンの順位表で暫定7位に浮上した。クリバリはLFPから複数試合の出場停止処分を科されるかどうかの判断を待つことになる。一方、終盤に勝ち点2を逃したルイス監督は、2週間の中断期間を使ってチームを立て直す。国内の戦いが再開する11月21日土曜日には、モナコがスタッド・ルイ・ドゥにオセールを迎える。