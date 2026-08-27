2026-2027シーズンの欧州クラブ大会の抽選会に合わせてモナコで開かれた緊急会合で、欧州サッカー連盟（UEFA）執行委員会に名を連ねる各国協会の代表、FIFA欧州評議会のメンバー、そして同公国に居合わせたUEFA傘下の各国協会会長らが集まり、FIFA内部で続く危機について協議した。

この会合では、FIFA会長が外部投資家にワールドカップの株式を売却しようとして失敗した一件の余波が取り上げられた。声明はこの計画について、「判断力における重大な欠陥、会長権限の乱用、そしてサッカー界最高職の職務にふさわしくないリーダーシップ観」を露呈させたものだと評した。

独裁的支配の打倒に向けた全面的委任

出席者は、UEFA会長とその執行部に対し、利用可能なあらゆる制度的・政治的・法的手段を講じる権限を全会一致で委任した。それは「抜本的な改革、会長権限への適切な制約の再導入、そしてFIFAが一個人によってではなく再び統合された組織として運営されることの保証」を確実にするためである。

声明は、妥協の余地のない第一歩として、「FIFAフォワード事業に対する、独立した真正な外部監査を実施し、関連するすべての文書、通信、意思決定の記録への全面的なアクセスを認めること」を要求し、「FIFAが自己調査を行い、その結果をサッカー界が単純に受け入れると期待することはできない」と強調した。

信任の撤回とインファンティーノ退陣の要求

声明はガバナンスにとどまらず、会長本人への信頼の崩壊を宣言した。「FIFA会長職を務めるために必要な信頼は揺らいでおり、一つの提案を撤回すること、保証を発すること、あるいは手遅れになってから改革を約束することでは回復できない。サッカー界は今、この信頼を再構築できる新たなリーダーシップを必要としている」。

そしてインファンティーノの就任以来もっとも深刻な直接的警告として、UEFAは次のように宣言した。「もし現FIFA会長がさらなる任期を求めるのであれば、UEFAは各大陸連盟のパートナーと協力し、加盟協会に信頼できる代替案を提示することを保証する。それは、誠実さ、説明責任、発展、そして真の組織的変革に献身する代替案である」。

FIFAの数十億ドル、なぜ投資家が必要なのか

声明は、FIFAの主張にある明白な矛盾を明らかにし、FIFAが「現在、数十億ドルの準備金を保有しており、それは加盟協会に帰属する資金である」ことを想起させた。

UEFAは、他の大陸連盟とともに「財政的安定の維持を確保しつつ、FIFAの準備金の一部を責任ある形で加盟協会のために放出する可能性」を検討すると発表し、こう問いかけた。「なぜFIFA会長は、発展資金を拡大するために外部投資家が必要だと考えたのか」。

計画撤回の書面確認と欧州の離脱撤回の一時停止

声明はまた、UEFAが「フィファ・フォワード・エンタープライズ」計画について、「最終的かつ撤回不可能な形で撤回され、いかなる形態、構造、名称、または別の形でも二度と現れることはない」との書面による確認をFIFAから得たことを明らかにした。

7月30日に得られたこの確認に基づき、各国協会との協議を経て、UEFAは来シーズンのFIFA大会からの欧州各代表チームの離脱を一時的に停止することに合意した。これにはU-20女子ワールドカップ、U-17ワールドカップ、U-17女子ワールドカップが含まれる。ただし、この方針は継続的に見直しの対象となり、状況が必要とすれば直ちに再検討される可能性があると強調した。