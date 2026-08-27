2026／2027シーズンの欧州クラブ大会の抽選会に合わせてモナコで開催された緊急会合において、欧州サッカー連盟の理事会に所属する各国協会代表、FIFA評議会の欧州選出委員、そしてモナコ公国に居合わせたUEFA加盟各国協会の会長らが集まり、FIFA内部で続く危機について協議した。

会合では、外部の投資家にワールドカップの持ち分を売却しようとしたFIFA会長の失敗に終わった試みの余波が取り上げられた。この計画について声明は、「判断力の重大な欠如、会長権限の濫用、そしてサッカー界の最高職の責務にそぐわない指導観」を露呈させたものと表現した。

個人支配を打破するための全面的な委任

出席者らは全会一致で、欧州サッカー連盟会長および執行部に対し、「抜本的な改革、会長権限に対する適切な制約の再導入、そしてFIFAが一個人によってではなく、一体的な組織として再び運営されることの保証」を確実にするため、利用可能なあらゆる組織的・政治的・法的手段を講じる権限を委任することを確認した。

声明は、交渉の余地のない第一歩として、「FIFAフォワード基金に対する、真に独立した外部監査を、関連するすべての文書、通信、意思決定の記録に完全にアクセスできる形で実施すること」を要求し、「FIFAが自己調査を行い、サッカー界がその結果を単に受け入れることを期待することはできない」と強調した。

信任撤回とインファンティーノの退任要求

声明はガバナンスの枠を超え、会長本人への信頼の崩壊を宣言した。「FIFA会長職を務めるために必要な信頼は揺らいでおり、一つの提案を撤回すること、保証を発すること、あるいは手遅れになってから改革を約束することによって回復できるものではない。今やサッカー界には、この信頼を再構築できる新たな指導体制が必要である」

そしてインファンティーノの就任以来最も深刻な直接的な脅しとして、UEFAは次のように宣言した。「もし現FIFA会長が新たな任期を求めるならば、UEFAは各大陸連盟のパートナーと連携し、加盟各協会に信頼できる代替案を提示することを確実にする。それは誠実さ、説明責任、発展、そして真の組織的変革に取り組む代替案である」

FIFAの数十億ドル、なぜ投資家が必要なのか

声明はFIFAの主張における明白な矛盾を明らかにし、FIFAが「現在、数十億ドルの準備金を保有しており、それは加盟各協会に帰属する資金である」ことを想起させた。

UEFAは、他の大陸連盟とともに「財政的安定の維持を確保しつつ、FIFAの準備金の一部を加盟各協会のために責任ある形で放出する可能性」を検討すると宣言し、次のように問いかけた。「FIFA会長は、発展のための資金を拡大するのに、なぜ外部の投資家が必要だと考えたのか」

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計画撤回の書面確認と欧州離脱の停止

声明はまた、UEFAがFIFAから、「FIFAフォワード・エンタープライズ」計画が「最終的かつ不可逆的に撤回され、いかなる形態、構造、名称、または別の形でも二度と現れることはない」との書面による確認を得たことを明らかにした。

7月30日に得られたこの確認に基づき、各国協会との協議を経て、UEFAは来シーズンのFIFA主催大会からの欧州各代表チームの離脱を一時的に停止することに合意した。これにはU-20女子ワールドカップ、U-17ワールドカップ、U-17女子ワールドカップが含まれる。ただし、この立場は継続的に見直され、状況が求めれば直ちに再検討される可能性があることが強調された。