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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、ネーションズリーグの次の2連戦に向け、モナコのDFフラヴィオ・ナジーニョを初めてA代表に招集した。若き左サイドバックは、グループステージ最後のデンマーク戦とウェールズ戦に向けた戦力として代表チームに加わる。

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ジェズス、モナコの好調ナジーニョを招集

ポルトガル代表は、ネーションズリーグのグループステージ最後の2試合に向けたメンバーにナジーニョを正式に追加した。23歳のナジーニョは今季、リーグ・アンで安定した活躍を見せており、11月14日のデンマーク戦と、その3日後のウェールズ戦を控える中、ジェズスから招集を受けた。これまで各年代のユース代表でプレーしてきたDFにとって、初のA代表入りは大きな節目となる。

この発表は当初、モナコによって伝えられ、今夏加入したナジーニョが直ちに代表チームに合流することが確認された。セルクル・ブルッヘからフランスに渡ったナジーニョは好調なスタートを切り、左サイドで計算できる選手としての地位を確立している。

モナコのナジーニョ、ワールドカップ出場を見据える

ポルトガル代表がリーグA・グループ4の首位確保を目指す重要な時期に、ナジーニョは招集された。現在、2位デンマークに勝ち点6差をつけている。ナジーニョは今年初め、自身の目標を語る中で、この機会がどれほど大きな意味を持つかを明かしていた。

「夢であることは間違いありません！ でも、私は物事を急ぐタイプではありません。一歩ずつ進みたいですし、モナコに加入したこと自体がすでに大きな一歩です。何より、ここでプレーできる機会を生かし、自分の持ち味を示したいです。そして、もしかしたら次のワールドカップ［2030年］に出場できるかもしれません」とDFは語った。

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負傷による離脱で戦術変更を迫られる

ナジーニョのA代表招集は、ヌーノ・タヴァレスのコンディションへの懸念を直接受けたものとみられる。ラツィオに所属するタヴァレスは、ジェズスが当初選んだメンバーで唯一の本職の左サイドバックだったが、日曜日のナポリ戦ではハーフタイムに交代を余儀なくされた。ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督はその後、タヴァレスが試合開始前から身体的な問題を抱えていたと明かしており、代表スタッフは代役を探さざるを得なくなった。

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ポルトガルサッカー連盟は今後、タヴァレスの負傷の程度について詳しく説明するとみられるが、ナジーニョのA代表招集は、タヴァレスが次の試合に出場できないことを示唆している。ジェズスにとっては守備のバランスを保つ上で課題となるが、モナコから加わるナジーニョは絶好調だ。若きDFは代表チームで、モナコに所属した経験を持ち、今も代表の中心選手であるベルナルド・シウバと再会する。

スポルティングからリーグ・アンへ、着実なステップアップ

ナジーニョは着実に成長し、新たな環境にも見事に適応してA代表入りを果たした。名門スポルティングCPのアカデミー出身で、リスボンのクラブのトップチームで11試合に出場した後、より多くの出場機会を求めて移籍。ベルギーのセルクル・ブルッヘで精力的なプレーが目に留まり、今夏の移籍市場でスタッド・ルイ・ドゥを本拠地とするモナコへの注目度の高い移籍を果たした。

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モナコ公国に渡ってからは、フランスサッカー界ですぐに存在感を示している。2026-27シーズンはここまで、公式戦14試合で1ゴール2アシストを記録。モナコでの初ゴールは、注目度の高いパリ・サンジェルマン戦で生まれ、大一番でも力を発揮できることを証明した。