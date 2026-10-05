79試合で指揮を執り、1試合平均2.03ポイントという成績を残しているコバチは、ドルトムントで素晴らしい戦績を誇っている。すでに昨季、危なげなく2位に入り、ブンデスリーガ最高の守備を築いたボルシアは、現在4試合を終えた時点で勝ち点を1つも落とさず首位に立っている。

コバチの仕事の進め方は年月とともに確実に進化してきたが、そのプレーアイデアの土台は、アイントラハト・フランクフルト、バイエルン・ミュンヘン、ヴォルフスブルク、あるいはモナコといった異なるクラブで指揮を執ってきた中でも、常に同じままだった。54歳の指揮官は、ピッチに立つすべての選手に守備規律と高い走力を求める。

そのことをルーカス・フラデツキーも身をもって知っている。GKはマイン川沿いでの共闘時代を振り返り、2015年から2018年の間にコバチの下で公式戦通算90試合に出場し、8年前にはこのクロアチア人指揮官とともにDFBポカール優勝を果たした。

「僕は本当にエルゴメーターが好きじゃない。でも、僕たちのフィットネスがどう向上していったかはすぐに分かった」と、フラデツキーはコバチ体制初期について語った。「持久力は最初から彼にとって最大のテーマのひとつだった。そして、それは試合のピッチ上でもすぐに表れていた」

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「これは偶然ではない」ルーカス・フラデツキーがBVB指揮官ニコ・コバチを称賛

現在はコバチの古巣モナコでプレーするフィンランド人は、こう続けた。「守備の安定化は彼にとってとても重要だったし、僕たちも数週間後には明らかに良くなった。ドルトムントが今、失点数の少ないクラブのひとつに入っているのは不思議ではない。彼のどのクラブでも本当にそれが見て取れるし、モナコでも彼のことになると今なおその話が出る。これは偶然じゃない。彼は、まさにそれが試合に勝つと分かっているだけの十分な賢さを備えている」

フラデツキーはまた、コバチのチームへの語りかけも高く評価した一方で、選手たちにとっては彼のやり方に従う以外の選択肢はないとも強調した。「モチベーターとしての説得力、チームやクラブを巻き込む力、それはフランクフルト時代から彼の最大の強みだった」と36歳は語った。「彼はこう言った。『君たちが私の言う通りにやって、私についてくれば、残留できる』と。そして最後には、彼の言う通りになった」

コバチは2016年3月初旬、16位に沈んでいたヘッセン勢を引き継ぎ、残り試合で勝ち点12を積み上げた。フランクフルトは16位のままだったが、入れ替え戦で1.FCニュルンベルクに1-0で感情のこもったアウェー勝利を収め、降格を免れた。その後の数年でクラブは11位、8位と順位を上げ、近年のアイントラハトを大きな成功へと導く流れを生み出した。その頂点が2022年のヨーロッパリーグ優勝だった。

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ニコ・コバチ、最近は人類学者と会っていた模様

かつてアイントラハトのスポーツ部門取締役を務めたボビッチもまた、厳しさとリラックスさに特徴づけられたコバチとチームの関係を称賛した。kickerによれば、現在のBVB指揮官は最近、「自らの発案で」人類学者と会っていたという。選手たちにメッセージを伝える際、それぞれの文化的背景に応じた異なる方法を用いるためだ。

「私が感銘を受けたのは、彼が何度も新しい道を探り、情報を集め、刺激を受けていることだ」と、現在はレギア・ワルシャワでスポーツディレクターを務めるボビッチは話した。「当時フランクフルトで、彼が栄養学者をチームに呼び、食事内容を変えたのを覚えている。あれはほとんどやりすぎなくらいで、最後には選手たちには体感的に草しかなく、肉はまったくなかった。だからダビド・アブラアムのようなアルゼンチン人は少し攻撃的になっていたよ（笑）」

BVBの今季ここまでの成功が本当にどれほど持続的なものなのか、その最初の答えをコバチは今後数週間で得ることになる。10月だけでも7試合が予定されており、まずは来週金曜夜のブンデスリーガ第5節、ホームでのブレーメン戦から始まる。

BVBの試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合