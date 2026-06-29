モドリッチ：「引退寸前だった。でも、この選手はワールドカップで夢のようなプレーをした」

ミランのルカ・モドリッチは現役引退が近づいていると認め、2026年W杯で同胞でインテル・ミラノのペタル

また、2026年W杯ガーナ戦で同僚ペタル・ソシッチが示した幻想的なパフォーマンスを称えた。

モドリッチは月曜日、イタリア紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで今後の計画にも言及した。

ミランとの契約は今月末で満了となり、クラブは2027年までの延長オプションを行使する意向だが、本人の判断を待っている。

来年9月に41歳になるため、今回の大会が最後のW杯となる見込みだ。

モドリッチは「私は一瞬一瞬、すべてのトレーニング、そしてすべての試合を楽しんでいる」と語った。

また、代表チームにかかる大きなプレッシャーは簡単ではないと語った。

モドリッチは、インテル・ミラノのMFスシッチらセリエAの選手で構成されるクロアチア代表の主将としてチームを牽引している。

インテルでの1年目を終えたばかりの22歳は、土曜のガーナ戦で先制点を奪い、クロアチアをグループ12の2位に導いた。

モドリッチは「スーシッチはガーナ戦で素晴らしいパフォーマンスを見せ、代表チームの『未来』だけでなく『現在』の主力であることを証明した」と語った。

クロアチア主将は「彼が加入してからの活躍は彼のおかげ。このまま続けてほしい」と期待を寄せた。

最後にモドリッチは、ワールドカップで議論になっている水分補給の休憩時間について「検討すべき問題だが、それが問題だと言い切れない」と語った。