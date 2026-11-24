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ミランが今後の欧州カップ戦と国内リーグを前に新たな痛手を負った。クロアチア人MFルカ・モドリッチが負傷したのだ。

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『スカイ・スポーツ・イタリア』によると、モドリッチは右大腿直筋の筋疲労を抱えている。これにより、11月26日の木曜日にギリシャで行われるヨーロッパリーグのオリンピアコス戦に向けたミランの遠征メンバーから外れることになる。

初期の見通しでは、11月30日の月曜日に行われるセリエA第13節カリアリ戦への出場も極めて不透明だという。ポルトガル人のルベン・アモリム率いるコーチングスタッフは、症状の悪化と長期離脱を避けるため、完全な回復を確認するまでこのクロアチアのスターを起用するリスクを冒したくない考えだ。

こうした状況から、2018年のバロンドール受賞者の復帰時期として有力視されているのが、12月6日にサン・シーロで行われる予定のパルマ戦だ。回復が予定通りに進めば、同試合までに戦列に戻れる可能性があると見込まれている。

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戦術面では、モドリッチの離脱はミランにとって大きな損失となる。元レアル・マドリーの同選手は41歳になってもなお影響力のあるプレーを続けており、中盤でゲームを組み立て、試合のリズムをコントロールするうえでチームが頼りにする存在となっているからだ。

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2026-2027シーズンのセリエAの統計によると、モドリッチはミランで12試合に出場し、そのうち9試合で先発、合計836分間プレーした。2アシストを記録して得点関与は2となっているが、同大会ではまだゴールを挙げていない。

数字はビルドアップへの貢献も示している。セリエAでのパス成功率は92%に達し、713本のパスを成功させ、9回のチャンスを創出したほか、ボール奪取は57回を数える。いずれもチームのライン間をつなぎ、ポゼッションの維持を助ける役割の大きさを物語る指標だ。

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今シーズンの全公式戦では、モドリッチはミランのユニフォームを着て14試合に出場している。内訳はセリエAが12試合、ヨーロッパリーグが2試合で、合計892分間プレーし、ノーゴール2アシストを記録している。これはfbrefの統計によるものだ。

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モドリッチは先週日曜日のフロジノーネ戦（5-1で勝利）でも90分間プレーしており、ジェノア戦とインテル戦でもフル出場していた。今後数日間にわたって国内リーグと欧州カップ戦が続くなか、ミランがその経験を必要としている時期の離脱となる見込みだ。

ミランは現在セリエAで4位につけており、勝ち点は27。首位ラツィオとの差は3ポイントで、8勝3分け2敗の成績を残している。アモリム監督のチームはリーグ戦12節で28得点、14失点を記録している。

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