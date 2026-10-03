クロアチア代表は、リエカでイングランドに0対7で大敗を喫した後、怒りと衝撃がチームを包んだ。これはクロアチア史上最大の敗戦であり、キャプテンのルカ・モドリッチは強い口調で内容を批判し、起きたことは母国代表にふさわしくないと断言した。

スペイン戦では欠場したものの先発に復帰したモドリッチは、試合後にこう語った。「このようなパフォーマンスを、衝突やミス、過剰な攻撃性、そして結束の欠如に触れずに説明するのは難しい。私はここに20年いるが、試合の後に恥ずかしさを感じたのは初めてだ」。

クロアチアの主将はこう続けた。「イングランドは今、我々より上なので、負けること自体は理解できる。しかし、このような形で負け、長年かけて築いてきた評判を傷つけてしまったことは受け入れられない。強い恥ずかしさを感じている」。

モドリッチはさらに内容への批判を続け、こう述べた。「こんなやり方でサッカーをすることはできない。4人か5人の選手を欠いているかのように感じた。悲惨な一夜だった。互いを責め合ったり、スケープゴートを探したりすべきではなく、団結しなければならない」。

クロアチアは次戦でスペインとの厳しい対戦が待っており、モドリッチもこの厳しい敗戦の後、その難しさを認識している。彼はこう断言した。「我々は団結しなければならない。もう一つの難しい試合が待っているからだ。我々の本当の底力、そして我々が抱く悔しさ、誇り、意欲、意志、結束を見せなければならない。こんな形でプレーすることは受け入れられない」。

クロアチアのベテランスターはこう付け加えた。「今日の我々なら、3部のチームにさえ負けていただろう」。

怒りはモドリッチだけにとどまらなかった。クロアチア代表監督のスラベン・ビリッチは、敗戦の責任を自らに課し、こう語った。「クロアチアはこんな結果にふさわしくない。責任は私にある。私が監督であり、これは母国の代表だ。すべてを分析するが、いくつかのことは受け入れられない」。

ビリッチは、スペイン戦が代表のアイデンティティを取り戻す機会だと強調し、こう述べた。「スペイン戦で良いパフォーマンスを見せる以外に、前へ進む道はない。物事がうまくいっているときに前向きでいるのは簡単だが、今こそ我々の結束とアイデンティティを示すべき時だ」。

クロアチアの監督はこう締めくくった。「何が起きようとスペインに勝つと言うのは馬鹿げている。しかし、我々は強く勇敢なクロアチアを見せなければならない」。