2026年ワールドカップグループリーグ第1節のイングランド対クロアチア戦は、ルカ・モドリッチとジュード・ベリンガムという両チームのスターが持つ歴史的記録にも注目が集まる。

両チームは本日水曜日の夕方、「AT&Tスタジアム」で行われる最終グループ開幕戦で対戦する。

40歳のモドリッチはなおも年齢に挑み、20年にわたって最高レベルで輝き続ける。

一方、22歳のベリンガムはすでに代表で存在感を示し、同世代屈指のスターとしてこの試合に臨む。

統計サイト「オプタ」によると、モドリッチは2006、2014、2018、2022、2026年の5大会に出場し、欧州で5回以上ワールドカップを経験した4人目の選手となった。 （6大会）にドイツのルート・マテウス、マヌエル・ノイアーを加えた4人目の選手となった。

さらにStats Footによると、40歳260日で出場したモドリッチは、フィールドプレーヤーとしてW杯に出場した史上3番目の年長選手となった。1位は42歳39日のロジェ・ミラ（カメルーン）、 今大会では41歳132日で出場したポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドに次ぐ記録となった。

一方、ベリンガムは22歳353日でW杯とEUROを合わせて4大会に出場した最年少欧州選手となった。

レアル・マドリードのベリンガムは、2022年W杯、2020・2024年欧州選手権に出場し、2026年W杯も予定されている。