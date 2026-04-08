モツェビが語る「真のアフリカ王者」：私はトロフィーをクレイバリーに手渡した

アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・ムツィピ会長がセネガルを訪問し、2025年アフリカネイションズカップ決勝を巡る混乱が再注目された。この試合ではセネガルが途中で退場し、後に再出場したもののCAFは敗北と認定。モロッコで拘束されたセネガル人サポーターの状況も問題となっている。

CAFはセネガル代表の優勝を剥奪し、準優勝だったモロッコにタイトルを授与した。原因は決勝でセネガルが約15分間試合を中断したためだ。その後選手たちはピッチに戻ったものの、 判定を巡る論争と緊張が続いた試合は、延長戦の末にホームチームが1-0で勝利した。

モツィピ氏はダカールでの記者会見で「セネガルとモロッコの主権を尊重している」と述べ、モロッコが拘束しているセネガル人サポーターの問題にも言及した。

「大会中にスタジアム内で拘束されたのは事実であり、私たちにも責任がある」と述べた。

「外交レベルで協議が進んでおり、重要な問題だがデリケートなため公に議論はできない」と述べた。

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また、アフリカで最も強い代表チームを問われると、「サディオ・マネに金メダル、カリドゥ・コウリバリにトロフィー、ティランガのライオンズに1000万ドルを贈ったが、規則を尊重しなければならない」と述べた。