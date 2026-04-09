2025年アフリカネイションズカップ決勝を巡る波紋が広がっている。アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・ムツィペ会長は本日木曜日、モロッコ・ラバトでモロッコ王立サッカー連盟のフォウジ・ラクジャ会長と会談した。

会談はモハメド6世サッカーアカデミーセンターで開催され、アフリカサッカー連盟の第一副会長フォウジ・ラクジャ氏と事務総長代行サムソン・アダモ氏も出席した。

モツェビ氏は「アフリカサッカー連盟は規則を順守しており、国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）の最終判決を待つ必要がある」と述べた。

また、「私たちは法的手続きに従い、54の加盟連盟の公正さと評判を守る義務がある。2025年大会をめぐる最終的な論争を解決するため、スポーツ仲裁裁判所の決定を尊重しなければならない」と付け加えた。

また、根拠のない主張には慎重に対応し、訂正に努めると警告した。

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、クーリバリにトロフィーを授与した」と述べ、アリオ・セセが新代表監督に就任した。

CAF会長はアフリカネイションズカップ決勝について「大きな失望だ。大会規則の全面見直しを進めている」と語った。

さらに「CAFは今後同様の不備が起きないよう、アフリカネイションズカップの一般規則と特別規則の改定を進めている」と語った。

将来的には違反行為に相応する厳罰を導入し、アフリカサッカーの信頼性と規則遵守を確保すると述べた。

その一方でムツィピ氏は、モロッコの大会運営を称賛。「決勝でいくつかの課題はあったが、2025年アフリカネイションズカップは史上最も成功した大会だった」と語った。

「ホテル、スタジアム、細部に至るまで最高水準だった。私はこの大会を大成功だと考える」と結んだ。