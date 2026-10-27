モッソウ、フェイエノールトで活躍する選手をアヤックスに理想的と評価

『フットバルプラート』の解説者たちは、シャルル・ファンハウテを絶賛している。シュールト・モッソウは、なぜアヤックスがフェイエノールトのMFを「6番」として獲得しようとしなかったのかとさえ疑問を呈した。

28歳のファンハウテは昨夏、3シーズンの契約を結んだ。ベルギー人MFはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームの主力で、フリエンデンロテライ・エールディヴィジで10試合、チャンピオンズリーグで3試合に出場している。

「ファンハウテは接着剤のような存在だ。人々が求めているのはそれだ」と、ケネス・ペレスは日曜日のPSVとの大一番でのプレーを見て語った。クラブ担当記者のマルタイン・クラッベンダムも全面的に同意する。「彼が交代で下がったとき、フェイエノールトが完全に試合のコントロールを失った場面が何度かあった」

続いてモッソウもファンハウテを巡る議論に加わった。「アヤックスが4年半も『6番』を探していたことを考えると、かなり不思議だ。彼はアヤックスにとっても申し分のない選手だったのでは？」

「安価なヘンド（ジョーダン・ヘンダーソン、編集部注）だが、良い選手だ。フェイエノールトが彼に支払った移籍金はわずか550万ユーロだ」と、クラッベンダムはファンハウテの移籍金に言及した。

ファンハウテはエールディヴィジで首位に立つフェイエノールトの中盤で、不動の存在となっている。ファン・ブロンクホルストは通常、彼とともにウサマ・タルガリンとジヴァイ・ゼヒールを中盤に起用する。

このベルギー人新戦力は、日曜日のPSVとの大一番でも先発した。終了間際には、長引く負傷から復帰して試合に出場できる状態となったヤクブ・モデルと交代した。