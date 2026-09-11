モソーがヴァウト・ヴェグホルストにまつわる爆笑エピソードを明かす

シェルド・モソウが今週、トークショー『Voetbaltijd』でワウト・ウェグホルストにまつわる興味深い逸話を披露した。FCトゥウェンテのFWが初めてオランダ代表に招集された時の話だ。

モソウは番組内で、自身が以前からウェグホルストの「大ファン」だったことを強調した。「彼はいつだって何かある。普通の人には、その中にとどまる感情の一定の枠がある。でもワウトは何もかもがもっと強い。彼は君や僕よりも悲しみが深く、君や僕よりも怒りが強く、君や僕よりも信心深い。すべてがより強いんだ。それが私は大好きなんだ」

続いてこのジャーナリストは、当時AZの選手だったウェグホルストについて印象的なエピソードを明かした。「その時、彼は初めてオランダ代表候補として名前が挙がっていた。トレーニング中に、オランダ代表に選ばれるかどうかが分かることになっていたんだ」

「その際、ウェグホルストはAZの理学療法士かマッサーと、自分がメンバーに入ったら親指を立てて合図してもらう約束をしていた」とモソウは続けた。「その時、AZはまさに全力でトレーニングしていた」

「ウェグホルストはある時、タッチライン際で親指が上がるのを見た。すると彼はピッチを走って出ていき、ひざまずいて、自分がオランダ代表入りしたことを祝ったんだ。あれはまさに典型的なワウト・ウェグホルストだよ。ほかのどの選手もあんなことはしない」と、面白がるモソウは語った。

現在はトゥウェンテでプレーするウェグホルストは、オランダ代表ですでに53試合に出場している。この数年間で、この長身FWはオランダ代表の一員として複数の主要大会を経験してきた。