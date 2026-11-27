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レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、チームがチャンピオンズリーグのリーグフェーズで完璧なスタートを切ったにもかかわらず、早々に優勝候補と見なされることを拒んだ。欧州の戦いはまだ長く、小さなディテールが大一番の行方を左右しかねないと警鐘を鳴らしている。

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レアル・マドリードはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで最初の5試合に全勝し、首位に立っている。勝ち点15を積み上げているのは同クラブだけで、リーグフェーズ終了まで3節を残して、少なくともプレーオフ進出を数字の上で確定させた。

モウリーニョ監督は、ラ・リーガ第14節のデポルティボ・アラベス戦を翌土曜日に控えた金曜日の記者会見で、チームがCL優勝候補かと問われると、次のように答えた。「アラベスに勝ちたい。キケ（アラベスのサンチェス・フローレス監督）のことは大好きだし、とても尊敬している。チャンピオンズリーグについては、まだあまりにも早すぎる。我々全員がどのような状態でノックアウトステージを迎えるのか、誰にもわからない」

ポルトガル人指揮官は、スペイン紙『AS』が伝えたところによると、こう続けた。「プレーオフは戦いたくない。我々には試合がたくさんある……。さらにスーペルコパもあって、ひとまず2試合、それにコパ・デル・レイもある。我々は（ストレートインに）近づいていて、あと勝ち点3か4が必要だ」

さらにモウリーニョ監督は、欧州の戦いの厳しさについて警告した。「チャンピオンズリーグはディテールで決まる。ハリー・ケインを失ったバイエルン・ミュンヘンを見てみろ。パリ・サンジェルマンを見てみろ……。重要な選手を欠いたまま、決定的な試合を迎えることもあり得るんだ」

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続いてモウリーニョ監督は、AIモデルが出す大会の勝ち上がり予想にも矛先を向けた。「我々が優勝候補だと言う人もいれば、AIのスーパーコンピューターもある……。そんなものはナンセンスだ」

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パリ・サンジェルマンは第5節でローマと引き分け、今大会初めて勝ち点を落とした。一方、バイエルン・ミュンヘンはリールに敗れるという大番狂わせを演じられている。

中2日より中3日

アラベス戦について、モウリーニョ監督はリカバリーの重要性を強調した。「試合間隔が2日では短いが、3日あれば十分だ。前の試合に出場した選手たちのコンディションを回復させることに何の問題もない」

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レアル・マドリードの指揮官は、アラベスの監督の仕事ぶりも称えた。「キケがアラベスでやっている仕事がとても好きだ。昨年も重要な仕事をしたし、今年もそうだ。非常にはっきりとしたアイデンティティがある。我々にはまた難しい試合が待っている。目標は勝つことだ。チャンピオンズリーグではすでに勝ち点15に到達した。しっかりプレーして、勝ち点3を取りにいかなければならない」

ハイセンはより成熟した

モウリーニョ監督は、DFディーン・ハイセンについて詳しく語り、守備面での成長がチームの攻撃にも好影響を与えていると強調した。

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「守備がうまくいくということは、チームが攻撃面でより良くなる助けになるということだ。後ろで安心感があれば、より前に出てプレッシャーをかけられるし、ディフェンダーたちは対人戦に勝つ……。これは守備の仕事だが、攻撃の仕事にも効果をもたらすんだ」

さらにこう続けた。「ローマ時代の彼は子どもで、まだ進むべき道のりがあった。だがイングランドとその厳しさが、多くの面で彼の成長を助けた。大好きな若者を外から見守ってきた私の見方では、昨シーズンは彼にとって良いものではなかった。だが彼は私のことを知っているし、彼自身が、私が彼の成長を加速させる手助けをしてくれた」

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「年齢的には子どもだが、はるかに成熟している。リュディガーは彼にとって重要なチームメイトで、昨シーズンも今シーズンもそうだ。コナテもそうだ。彼は大きく成長しているし、ワールドカップに行けなかった失望ともうまく向き合い、それを前向きに受け止めた」

そして最後に笑いながら、こう締めくくった。「だが、あまり褒めすぎないでおこう。後で彼のためにならないからね。私は彼の監督であって、必要以上に優しくしないよう心がけている」

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モウリーニョ、ベリンガムとジダンの比較を拒否

モウリーニョ監督は、ジュード・ベリンガムとジネディーヌ・ジダンを比較することを拒んだ。「異なる世代の選手を比べるのは好きではない。ジダンは彼の世代で最高の選手の一人だったし、ベリンガムはすでに彼の世代で最高の選手の一人になっている」

ヴィニシウスはディオマンデと競争していない

ヴィニシウス・ジュニオールの状況や、先発メンバーでの彼のポジションをめぐって繰り返される議論について、モウリーニョ監督はこう語った。「いくつかの質問には答えにくい。理想のスタメンを探しているのだとしたら、私にとってそんなものは存在しない」

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さらにこう説明した。「先週はヴィニシウスが出ていくべきだと言われ、その後はディオマンデとは一緒にプレーできないと言われた。今度はもう出ていく必要はなく、2人は一緒にプレーすべきだとなり、今度はアルダが余計だとなり、そしてアルダのファンは彼がプレーすべきだと言う……。物事はそういうものではない」

「ヴィニシウスは良くなった。それは自然なことだ。一番難しいのは、プレースタイルに関係なくチームに愛されることだ。それこそが、君たちやファンから批判を浴びていた時に、ヴィニが拠り所にしていた土台なんだ。彼の土台を築いたのはチームメイトたちだし、彼もチームメイトとレアル・マドリードをとても愛している。彼はチームを助けたいと思っているし、すでに助けられるレベルに達している。今プレーするかどうかは、また別の話だ」

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モウリーニョ監督は、ヴィニシウスとディオマンデが直接的な競争関係にはないと強調した。「2人はライバルではない。我々は皆同じ側にいて、同じ目標を持っている。この状態にたどり着くまでには、多くの労力を要した。2人がゴールを決めれば、それはレアル・マドリードのゴールであり、ロッカールームの中で誰が決めたかを気にする者はいない」

チームの目標はどんな不和にも打ち勝つ

レアル・マドリードのロッカールームの雰囲気について、モウリーニョ監督はこう語った。「不満そうな顔はいつでも見られるものだ。だが今のところ、ロッカールームとの間で問題は一切起きていない。我々は5カ月間一緒にいるが、問題に直面したことはない」

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さらにこう付け加えた。「問題が起きることはあり得る。だがもし起きても、ロッカールーム自身がそれを吸収するだろう。私のところまで届くことすらないと思う。選手全員が共通の目標を持っていると私は見ている。チームとしての目標は、どんな不満顔にも打ち勝つだろう」