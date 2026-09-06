レアル・マドリードの指揮官であるポルトガル人ジョゼ・モウリーニョは、リーガ・エスパニョーラでの競争がもたらすプレッシャーの大きさに焦点を当て、スペインのビッグクラブは常に勝利を求められると強調した。これはフランスやドイツで見られるものとは異なるという。バルセロナが今季を力強くスタートさせた一方で、レアル・マドリードはレアル・ソシエダに衝撃的な敗北を喫したタイミングでの発言だ。

モウリーニョは、欧州の移籍専門家であるファブリツィオ・ロマーノが取り上げた発言の中でこう語った。「フランスリーグやドイツリーグでは、王者が毎週末に勝つ必要はない。彼らは自分たちが王者になると分かっており、心の平穏を持っている」。これは、一部のリーグにおける戦力差が、トップクラブにタイトル獲得の可能性に影響を及ぼすことなくつまずける余地をより多く与えている、という彼の考えを示すものだ。

ポルトガル人指揮官はさらにこう付け加えた。「ここリーガ・エスパニョーラには、他のリーグには存在しないプレッシャーがある。ここでは事が難しいのだ」。スペインでの競争の性質が、優勝候補のクラブにとってすべての試合を二重の重みを持つものにしているとの見解を示した。

モウリーニョの発言は、バルセロナの理想的なスタートを背景に出たものだ。バルセロナはリーガ・エスパニョーラで4連勝を飾り、17ゴールを記録して、早くから強力な攻撃力を示し、その結果を追いかけるプレッシャーをライバルたちに課している。

対照的に、レアル・マドリードは力強いスタートを維持することができず、早い段階での波乱としてレアル・ソシエダに敗れ、首位争いにおいて重要な勝ち点3を失った。バルセロナとの差が広がらないよう、今後の節で早急に反撃することを求められる立場に置かれている。

このスタートは、モウリーニョの発言に特別な重みを与えている。彼が語ったリーガ・エスパニョーラにおける「異なるプレッシャー」は、早くも始まった競争の実態を反映しているように見える。レアル・マドリードやバルセロナのいかなるつまずきも危機に転じ、一方であらゆる勝利がタイトル争いに関する期待の水準を押し上げるのだ。