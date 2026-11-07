レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、メスタージャでのバレンシア戦を3得点無失点で制した後、スペインリーグの日程に対して厳しい批判を展開した。試合と連戦の移動による負担が選手たちに十分な回復時間を与えていないと強調する一方、チームの結束力を称賛し、連勝の功績をすべて選手たちに帰した。

スペイン紙「スポルト」によると、モウリーニョは試合後の記者会見を利用して、チームの試合日程に異議を唱えた。レアル・マドリードはわずか7日間でサンタンデール、アテネ、バレンシアを相手にアウェーで3試合を戦い、ギリシャからの帰国は午前3時になったという。

スペインリーグ機構会長のハビエル・テバスに向けたメッセージについて問われると、ポルトガル人指揮官は皮肉を込めてこう答えた。「いや、メッセージなんてない。謙虚でいなければならないからね。すべての権力は彼らが握っているのだから」

さらにモウリーニョは試合日程に対して不満を示し、こう付け加えた。「私が求めているのは、二度とこのような状況に置かないでほしいということだけだ。日曜に試合、そして水曜、そして土曜。意味がない。冗談のようなものだ」

レアル・マドリードの指揮官は、自チームの日程を直接の競争相手であるバルセロナとアトレティコ・マドリードの日程と比較し、両チームは火曜に試合を行い、次の試合は日曜に戦うのに対し、自分の選手たちはアテネからの帰国後にバルデベバスの練習施設で寝ざるを得なかったと説明した。

この問題についての発言を、明確なメッセージで締めくくった。「私たちをそっとしておいてほしい、とお願いする」

一方で、モウリーニョはチームが成し遂げている勝利の功績を独り占めすることを拒み、レアル・マドリードが見せている調和と結束の状態において最も大きな役割を果たしているのは選手たちだと強調して、こう語った。「功績はすべて選手たちにある。彼らがやり遂げたのだし、彼らは団結している」

ポルトガル人指揮官は、選手間の結びつきの強さを示すため、試合中の一場面を引き合いに出した。アルダ・ギュレルが自分のポジションから前に出てチームがボールを失った後、彼が空けたスペースをキリアン・ムバッペが急いでカバーしたと指摘し、このプレーがチームの結束力を反映していると評した。

モウリーニョはこう語った。「あの瞬間が、このチームがどれほど団結しているかをすべて物語っている」。そのうえでチームの将来への楽観を表し、こう付け加えた。「私の経験から言えるが、このチームに対していい予感がある。レアル・マドリードに対していい予感を抱いている」

指揮官はメスタージャのスタンドの雰囲気についても語り、バレンシアのサポーターは判定の一つひとつに反応し、試合の流れに強く関与していると指摘した。より静かに試合を見守っているとみられるサンティアゴ・ベルナベウでの様子とは対照的だという。

モウリーニョは、勝利後のロッカールームの雰囲気について皮肉を込めたコメントで発言を締めくくった。選手たちが音楽をかけて祝ったことを明かしつつも、その選曲には満足していなかったとして、こう語った。「雰囲気は穏やかで幸せだ。選手たちはひどくて騒がしい音楽をかけていた。本当にとんでもない音楽だよ」